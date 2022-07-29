Hür-İş: Devlet, maaş desteği yapmalıdır

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, açlık sınırının altında kalan asgari ücretliye verilemeyen hayat pahalılığı farkının devlet tarafından ödenmesini talep etti.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin de derhal yapılması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiğiniz yetmezmiş gibi bir de sanki çok para alıyorlarmış gibi vergiye tabi olmasını sağladınız. Zamanında almadığınız tedbirlerden dolayı, asgari ücretli şu anda vergiye tabidir. Süratli bir şekilde asgari ücreti vergiden muaf olacak şekilde hemen yasayı düzenlemeniz gereklidir. Bunu dikkate almadığınız sürece olacaklardan biz sorumlu değiliz.” ifadelerini kullandı.

-"Devlet, maaş desteği yapmalıdır"

Serdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diğer yandan açlık sınırının altında bırakarak açlığa mahkum ettiğiniz asgari ücretliye eline geçecek şekilde maaş desteği yapılması lazımdır. Bunun emekçinin hesabına yatırılması gerekir. Madem ki işverenin ödeyemeyeceğini söylüyorsunuz, diğer yandan da bu insanların geçinemeyeceğini biliyorsunuz ve söylüyorsunuz, bu söyleminde samimi olduğunuzu ispatlayın. Veremediğiniz hayat pahalılığının farkını asgari ücretliye devlet olarak sizin tamamlamanız gerekir. Hür-İş Federasyonu olarak bunu asgari ücrete geçimini sağlayan emekçilere adına hükümetten talep ediyoruz.”

-Prim destekleri gözden geçirilsin

İşverene yapılan ve ağustos sonuna kadar devam edecek sigorta prim desteğine de dikkat çeken Serdaroğlu, “ İşverene yapılan prim desteğinin ağustos ayını dahi beklemeden tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu devletin ihtiyaçlı ya da ihtiyaçsız ayrımı yapmadan prim desteği dağıtma lüksü yoktur.” dedi.

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29/07/2022 13:47