Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu “Pazartesi günü İşverenler Sendikası önündeyiz”

ads ads ads ads
08/12/2023

ads
Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu “Pazartesi günü İşverenler Sendikası önündeyiz”


Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un yaptığı açıklamayı kınadı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da İşverenler Sendikası önünde toplanarak basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, “Kimse Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var diye bizim çocuklarımızı, gençlerimizi göçe zorlayamaz. Aylarca yarattıkları pahalılıkla asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar, bunu geri vermemek için böyle tartışmalar yapamazlar, bunun bedelini ödeyecekler” dedi.

08/12/2023 13:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.