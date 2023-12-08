Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu “Pazartesi günü İşverenler Sendikası önündeyiz”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un yaptığı açıklamayı kınadı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da İşverenler Sendikası önünde toplanarak basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, “Kimse Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var diye bizim çocuklarımızı, gençlerimizi göçe zorlayamaz. Aylarca yarattıkları pahalılıkla asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar, bunu geri vermemek için böyle tartışmalar yapamazlar, bunun bedelini ödeyecekler” dedi.