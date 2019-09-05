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Hür-İş Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi

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05/09/2019

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Hür-İş Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ahmet Çaluda, özel nedenlerden dolayı görevinden istifa etti.

Hür-İş Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Hür-İş Federasyonu’nun Başkan Vekilliği görevini yürüten Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu, sendika tüzüğünün 47. maddesine göre oy birliğiyle genel başkanlık görevine getirme kararı aldı.

 

 

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TAGS: Hür-İş Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu getirildi, HABER, KIBrıs,
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