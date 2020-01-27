Hür-İş, Polis Örgütü Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini savundu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Bakanlar Kurulu’ndan geçen Polis Örgütü Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda emeği ve kıdemi de değerli kılacak şekilde değiştirilerek Cumhurbaşkanı’na gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, her ne kadar Federasyon olarak polis örgütünde temsiliyetleri olmasa da, emeğe karşı bir haksızlık gördüklerinde sessiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlar Kurulu tarafından emeği, yılları, kıdemi ortadan kaldıracak olan kararı KKTC Meclis Genel Kurulu ile değiştirerek emeği, kıdemi de değerli kılacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza yollamasını destekliyoruz.

Ama bazı kesimlerin bunu eleştirerek alınan bu doğru kararı değiştirmeye çalışmasına anlam veremiyoruz. Bu doğrultuda hak kazananlar yıllarca polis teşkilatına hizmet verdiyse ve yıllar boyu yapılan sınavları geçerek üniversite mezuniyeti aranmadan üst rütbelere geçmişse ve bu zorlu yolculuk sonunda verimli olabilmek, kendini gösterip hedefine ulaşabilmek için gecesini gündüzüne katarak bu topluma bizlere hizmet ederek bir seviyeye gelerek tam emekliliklerine az kala sırf önlerini kesmek için Akademi mezunu olmayı, üniversite mezunu olmayı ön plana çıkartmak yıllarca hizmet veren ve görevlerine en alttan başlayarak her türlü tecrübeyi yaşayan ve gören polis emekçilerine de büyük bir haksızlıktır.

Şu anda o görevi hak etmediklerine inananlara soruyoruz? Hak etmedilerse bugüne kadar bu basamakları neden çıktılar? Kimin için çıktılar? Birileri bunu bize açıklasın. Bütün bunlardan dolayı anlamlı yasaları sırf kişiler istedi diye laf ola geriye yollamayalım, emeğe, kıdeme de saygılı olalım.”

27/01/2020 19:00