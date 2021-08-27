Hür-İş, Tek Değişmeyenin Asgari Ücret Olduğunu Söyledi

Hür-İş Federasyonu, ülkede yaşamın giderek ağırlaştığı bir dönemde tüp gaza %20, tavuk ürünlerine %10-15, okul kıyafetlerine %30 zam yapıldığını belirterek, tek değişmeyenin asgari ücret olduğunu söyledi.

Hür-İş, “Yoksulluk ve gariban bir halde yaşamını sağlamaya çalışan asgari ücretli PCR ve antijen testlerini nasıl ödeyecek, hangi parayla? Ailesine bile bakamayan, geçim derdinde olan toplumun büyük bir kısmı olan asgari ücretliyi düşünmeyenler asgari ücretliye bir darbe daha vurmuştur” dedi.

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27/08/2021 15:12