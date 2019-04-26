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Hür-İş Üyelerine Ücretsiz İşitme Testi İmkanı

Hür-İş  bağlı sendikaların üyeleri ve birinci derece yakınları Sİ-SER İşitme Merkezlerinde ücretsiz işitme testi yaptırabilecek ve diğer hizmetlerden indirimli yararlanabilecekler.

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26/04/2019

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Hür-İş Üyelerine Ücretsiz İşitme Testi İmkanı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş)  bağlı sendikaların üyeleri ve birinci derece yakınları Sİ-SER İşitme Merkezlerinde ücretsiz işitme testi yaptırabilecek ve diğer hizmetlerden indirimli yararlanabilecekler.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Sİ-SER İşitme Cihazları Ltd. ile imzalan protokole göre, bu imkânlardan federasyonun çatısı altında bulunan Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, BASS, Daü-Per-Sen, Bel-Sen ve Din-Gör-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları yararlanabilecek.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, bu protokolde emeği geçenlere teşekkür edip, protokolün tüm üyelerine hayırlı olmasını diledi.

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TAGS: Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Sİ-SER İşitme Merkezleri, haber, kıbrıs
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