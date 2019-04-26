Hür-İş Üyelerine Ücretsiz İşitme Testi İmkanı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı sendikaların üyeleri ve birinci derece yakınları Sİ-SER İşitme Merkezlerinde ücretsiz işitme testi yaptırabilecek ve diğer hizmetlerden indirimli yararlanabilecekler.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Sİ-SER İşitme Cihazları Ltd. ile imzalan protokole göre, bu imkânlardan federasyonun çatısı altında bulunan Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, BASS, Daü-Per-Sen, Bel-Sen ve Din-Gör-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları yararlanabilecek.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda, bu protokolde emeği geçenlere teşekkür edip, protokolün tüm üyelerine hayırlı olmasını diledi.