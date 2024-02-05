HÜR-İŞ ve BASS İçişleri Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), "Güzelyurt Bölge Sular Komitesi ve Yayla Sulama Birliği’nde mağdur duruma düşürülen çalışanların özlük ve sosyal haklarının ödenmesi, yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine uygun hareket edilmesi ve Yayla Sulama Birliği’nde şeffaf bir mali denetim yapılması" talebiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

BASS’ın bağlı olduğu Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptıkları açıklamalarda, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u göreve çağırdı ve süratli adım atılmadığı takdirde eylem şekillerinin değişeceğini belirtti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendika ve STÖ’lerin ülkede bitmek bilmeyen sorunlara karşı her zaman “önce müzakere sonra mücadele” anlayışıyla hareket ettiğini, müzakere yoluyla sonuca ulaşamadıkları zaman demokratik haklarını kullanarak eylem yaptıklarını söyledi.

Serdaroğlu, Hür-İş ve bağlı sendikaların her zaman adaletsizliklerin karşısında olduğunu ve söz konusu adaletsizlikleri yapanları ifşa yoluna gittiğini kaydederek, Güzelyurt Kaymakamı'nın Güzelyurt Bölge Sular Komitesi maaş ve özlük haklarıyla ilgili maddeleri toplu iş sözleşmesinde bulunmasına rağmen uygulamadığını dile getirdi.

Sendikalarının, görevini doğru yapmayanlarla sorunu olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “adalet duygusu yüksek” olarak bilinen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u bu bağlamda göreve davet ettiklerini belirterek, süratli adım atılmasını beklediklerini, yapılmaması halinde Hür-İş Federasyonu'nun gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceğini bildirdi.