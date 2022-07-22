Hür-İş’e bağlı sendikalar, Çalışma Bakanlığı önünde

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri bugün yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, asgari ücretliyi temsilen bakanlık önüne tabut getirdi.

“Tabutu biz değil onlar taşıyacak”

Serdaroğlu, “Bugün gerçekleşecek olan toplantıda 8 bin 600 TL onaylandığı anda asgari ücretliyi öldürecekler. Tabutu biz değil, onlar taşıyacak. Bu ücretle kimse geçinemez” ifadelerini de kullandı.

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22/07/2022 11:28