Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi

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08/01/2021

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Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi

Hür-iş Federasyonu başkan vekili Ahmet serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi konusunda adım atılmaması nedeniyle dün yapacakları eylemin yasaklanmasından dolayı bugün başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Hür-İş dün asgari ücret masasının toplanmamasından dolayı mecliste basın açıklaması yapacaktı.

Hür-İş'ten yapılan açaıklama şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık üst kurulu kararları öne sürülerek 10 Ocak tarihine kadar eylem yapamayacağımız söylenerek bu girişimimiz engellendi. Hükümet adaletsizce kararlar alır, bugün bir başka platforma basın açıklaması yapması için izin verdiler. Eylemimizin engellenmesi siyasidir. Masayı toplamamak için atamalar yapılmıyor. Ülkeyi adaletli bir şekilde yönetsinler, dünkü eylemde sorun varken bugün yok denilmesi kabul edilemez. Kaymakamlık dün keyfi bir kararla eylemi iptal edip bugün izin verdiyse başbakan görevini yapsın. Atamalarla ilgili meclis başkanının seçilemediğini ileri sürerler. Bu atamaları koz olarak mı kullanırlar. Asgari ücretle geçinenler zor durumda bir an önce asgari ücret masası toplanmalı ve ücret belirlenmeli. En azından asgari ücretle ilgili Çalışma bakanlığının müsteşarına yetkileri verilsin. Atamalar ve yetkileri verilmezse hergün sokaklarda olacağız"

08/01/2021 11:47
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TAGS: Hür-İş
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