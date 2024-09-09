Hür-İş’ten Çalışma Bakanlığı'na asgari ücret eleştirisi

ads ads ads ads
09/09/2024

ads
Hür-İş’ten Çalışma Bakanlığı'na asgari ücret eleştirisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), asgari ücret masasının toplanması için yasal süre dolmasına rağmen bu yönde adım atmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Hür-İş Federasyonu, buna karşı eylem modellerini görüşmek üzere bugün icra kurulunu toplantıya çağırdı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, dört aylık hayat pahalılığı rakamı olan yüzde 19.19 oranı açıklandıktan sonra bakanlığın neyi beklediğine anlam vermediklerini kaydetti. Serdaroğlu, “Çalışma Bakanlığı’na Asgari Ücret Masası’nı toplaması için 24 saat süre veriyoruz. Hür-İş Federasyonu, bu karar alınmadığı takdirde yapılacak eylem modellerini görüşmek üzere bugün saat 15:30’da İcra Kurulu’nu toplama kararı aldı” dedi.

09/09/2024 11:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hür-İş, Çalışma Bakanlığı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.