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Hür-İş’ten hayat pahalılığı açıklaması

Hükümet kararı gözden geçirmeli

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03/07/2019

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Hür-İş’ten hayat pahalılığı açıklaması

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) hayat pahalılığından yüzde 2 kesinti yapılması kararını kabul etmediğini bildirerek, hükümetten kararı gözden geçirmesini istedi.

Hür-İş adına yazılı açıklama yapan federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, kesinti kararını “hayal kırıklığı” olarak niteledi, “Hükümetin gelir gelmez gözünü kamu çalışanının ve emeklinin maaşına dikmesi bizler için kabul edilemezdir” dedi.

Çaluda, enflasyonun yükseldiğini, dövizde dalgalanma olduğunu, TL’nin değer kaybettiğini belirterek, vatandaşın alım gücünü düştüğüne işaret etti.

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TAGS: Hür-İş, hayat pahalılığı, Ahmet Çaluda, hükümet, haber, kıbrıs
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