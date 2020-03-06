Hür-İş'ten Kadınlar Günü Mesajı

KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) özellikle son 10 yılda ülkede kadın cinayetleri ve kadına yönelik uygulanan her türlü şiddetin günden güne arttığına dikkati çekti.

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin yayınladığı Kadınlar Günü mesajında, toplumsal cinsiyet eşitliği, erkek ve kadının eşit haklara, sorumluluklara ve fırsatlara sahip olması, toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımı olduğunu kaydederek, kadına şiddetin toplumsal yaşamı hedef alan uygulamalar haline geldiğini ve bu konularda yasal ciddi düzenlemeler yapılmadığı sürece bu tip insanlık dışı uygulamaların artarak devam edeceğini kaydetti.

“8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’ kutlarken, kadına yönelik olumsuz koşullara son verilmesi için acil ve ivedi olarak yasal düzenlemelerin hâlâ yapılmamasını anlamış değiliz” diyen Yeltekin, Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikaların, evde, işte, sokakta ve tüm toplumsal alanlarda şiddete, eşitsizliğe, ayrımcılığa karşı mücadele eden tüm kadınların yanında olduğunu belirtti.

Yeltekin “Bunu insana, kadına, özgürlüklere ve haklara duyduğumuz inanç ve sorumluluk olarak görüyoruz.” ifadelerini kullanarak, HÜR-İŞ’in kadının onurlu bir birey olarak toplumda yer almasını ve onurlu yaşam koşullarının sağlanmasını talep ettiğini kaydederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

06/03/2020 12:39