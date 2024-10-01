Hür-İş’ten zamlara karşı ortak mücadele çağrısı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, zamlara karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, asgari ücret artışının hemen ardından elektriğe yapılan yüzde 15’lik zammın kendilerini isyan ettirdiğini belirterek, zammın geri alınmasını istedi.

Hükümete “zamlara son verin” çağrısında bulunan Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu, zamları önlemek için sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Mücadele tek başına olmaz. Elektrik zammından sonra tüm ürün ve hizmetlere zam geleceği gerçeğini gören herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Aksi halde dört ay sonra ocak ayında yine asgari ücreti artırmak zorunda kalacağız. İşverenlere sesleniyorum. Dört ay sonra asgari ücret artışında aynı tartışmamaları yine yaşamamak için elektrik zammının geri aldıralım. Bunun için birlikte mücadele edelim. Bizi zam yağmuruna tutan hükümete karşı bu direnişi hep birlikte gösterelim.”

Hayat pahalılığını önlemek için başta elektrik olmak üzere hükümetin sübvanse etmek zorunda olduğu tüm kalemlerde daha etkin bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Elektrik zammının piyasadaki fiyatlara anında yansıdığı ortadadır. Hür-İş belki bu zammı tek başına geri aldıramayabilir. Ama hep birlikte mücadele edersek bunu sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Odası’nın elektrik zammına karşı yaptığı açıklamaya da dikkat çeken Serdaroğlu, “Umarım bu açıklama kağıt üzerinde kalmaz. Eylem düzeyinde de hükümete gerekli baskıyı yaparlar” dedi.