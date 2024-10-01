Hurdacının oturma odasındaki tablo, Picasso'nun şaheseri çıktı

Pompeii'de yaşayan bir ailenin, elli yılı aşkın bir süre boyunca Picasso'nun eserini yıllarca evlerinde bilmeden sakladığı ortaya çıktı.

Euronews'in haberine göre, 1962 yılında Capri'deki bir villanın mahzenini temizleyen Luigi Lo Rosso, bir kadının dağılmış yüzünü tasvir eden rulo haline getirilmiş bir tuval buldu. Sol üst köşede "Picasso" imzası açıkça görülmesine rağmen, bu isim o zamanlar 24 yaşında olan Lo Rosso'nun aklına gelmedi ve tuvali eve götürüp oturma odasına asmaya karar verdi.

Tablo elli yıl boyunca ailenin oturma odasında kaldı. Ancak 2000'li yılların başında Lo Rosso'nun en büyük oğlu, ebeveynlerine oturma odasında asılı duran tablo ile Picasso'nun okul kitaplarında tasvir edilen eserleri arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekerek evde bir orijinalinin bulunma ihtimalini öne sürdü.

Bu fikir başlangıçta reddedilse de, Kübist ustanın başyapıtlarına olan benzerlik, aile üyeleri arasında şüphe uyandırmaya başladı ve sonunda uzmanlık için ödeme yapmaya ikna oldular. Çok sayıda analiz, danışma ve diğer eserlerle yapılan karşılaştırmalardan sonra, beklenmedik bir şekilde ilk onay geldi.

PICASSO'NUN ESKİ SEVGİLİSİ

1940'lar ve 1950'ler arasında yapılmış olan resim, Picasso'nun dokuz yıl boyunca birlikte olduğu Fransız şair Dora Maar'ın bir portresi olduğu tahmin edildi. "Buste de Femme Dora Maar" adlı bir başka eseri daha olan Picasso'nun farklı zamanlarda Maar'ın iki farklı portresini yaptığı düşünülüyor.

Lo Rosso ailesinin oturma odasında bulunan ve şu anda Luigi'nin oğulları tarafından Milano'da bir kasada saklanan tabloya altı milyon euro değer biçildi. Eğer eser Picasso Vakfı tarafından tanınırsa, değeri on ya da on iki milyona çıkabilir.

Bu değer Lo Russo'lara şimdilik para kazandırmayacak. "Bu tablo Pompeili Lo Rosso ailesinin bir parçasıdır ve satılık değildir. Sadece bir değerlendirme istiyoruz ama satmıyoruz, çünkü bu artık aramızda olmayan babamın vasiyetiydi" diyen Andrea Lo Rosso, son karardan "memnun ve mutlu" olduğunu söylüyor.