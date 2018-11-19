Hurdaya dönen otomobilde can pazarı: 3’ü ağır 6 yaralı
19/11/2018
Kıbrıs Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre
23 yaşındaki Afrika kökenli sürücü Elisha Madzikakatıre, yönetimindeki NBH 682 Rum plakalı otomobille aşırı süratli ve dikkatsizce seyrederken Girne Amerikan Çemberi’ni fark etmemesi sonucu çembere daldı.
Kontrolden çıkan otomobil, beton su kanalı içerisinde metrelerce sürüklenerek sağ yan kısmı üzerinde durabildi.
Kazaya tanık olanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, seferber oldu.
Kaza sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı.