Hürdeniz Corner Yeniden Hizmete Başlıyor...

Adanın Balık Markası HÜRDENİZ Girne Antik Limanı'nın tadilatından dolayı 3 aylık verdiği aradan sonra yeniden hizmete başlıyor..

Adanın en güzel yeri olarak dillendirilen Girne Antik Liman yeniden eski günlerine dönüyor. Adanın Balık denince akla ilk gelen Restaurantlarından Hürdeniz Sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak için, Hürdeniz Corner'in bugünden itibaren misafirlere kapılarını açacağını duyurdu.

Denizde ne varsa sloganıyla taze Balık'ın değişmeyen adresi HÜRDENİZ Corner Adanın en güzel yerinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

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23/02/2022 19:17