Hürdeniz'den kadınlar gününe özel program

Tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandığı bu özel günde eğlenmek tüm kadınların hakkı. Mekanlar da bunu düşünerek bu özel güne özel sahnelerinde birbirinden değerli isimleri sahneye çıkarıp güzel bir gece için kolları sıvadılar.

Adanın Balık Markası Hürdeniz, Canlı Müzikte Yahya Erenköy ve Grubu eşliğinde Kadınlar Gününe Özel Menü hazırladı.

Bu önemli gece kimi annesiyle, kimileri de sevgilileriyle, eşleriyle ve insanlar hayatında önem verdikleri kadınlara harika bir sürpriz yapmaya hazırlanan Hürdeniz çıkardığı Özel ve İndirimli Menüsü ile misafirlere güzel bir gece çıkarmak için kolları sıvadı.

12 Çeşit Soğuk Meze , 10 Çeşit Sıcak Meze , Ana Yemek dileyen Günlük Balık Çeşitleri veya Karışık Kebabla misafirlerini ağırlayacak olacak Hürdeniz Kadınlar Günü Rezervasyonlarını 0533 868 88 38'den almaya başladı.

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05/03/2022 18:21