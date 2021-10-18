Hurey Cambaz’dan 3 kupa

Geçtiğimiz hafta sonunda Kadıköy (İstanbul)’de gerçekleştirilen 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa tenisi Turnuvası’nda ferdilerde 40-49 yaş kategorisinde Küçük Kaymaklı'nın başarılı masa teniscisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu finalde Alman Tatiana’yı 3-0 yenerek, şampiyon oldu.Ahmetoğlu,çift bayanlarda İlknur Tüzüntürk ile birlikte yine şampiyon olurken,çift karmalarda ise Zekai Soyatlı ile ikinci oldular.

Fadıl OLguner ise Bursa'dan Dr.Fehmi Yavuzer ile beraber 65-69 yaşta üçüncü oldu.

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18/10/2021 19:42