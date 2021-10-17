Hurey Cambaz’dan önemli başarı
İstanbul’da yapılan 21.Uluslararası Fenerbahça Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasında Hurey Cambaz şampiyon oldu…
17/10/2021
Geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy (İstanbul)’de gerçekleştirilen 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa tenisi Turnuvası’nda 40-49 yaş kategorisinde Küçük Kaymaklı'nın başarılı masa teniscisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.Gruptaki maçlarını yenilgisiz tamamlayan Ahmetoğlu,finalde Alman Tatiana'yı 3-0 yenerek hedefine ulaştı. 65-69 yaş katagorisinde yarışan diğer sporcumuz Fadıl Olguner grup maçlarını kazanarak çeyrek finale kaldı.Çeyrek finalde İstanbullu rakibi Celal Özel'e yenilerek elendi.Bir diğer sporcumuz Zekai Soyadlı gruptan çıkmasına rağmen elendi.