Hurey Cambaz’dan önemli başarı

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy (İstanbul)’de gerçekleştirilen 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa tenisi Turnuvası’nda 40-49 yaş kategorisinde Küçük Kaymaklı'nın başarılı masa teniscisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.Gruptaki maçlarını yenilgisiz tamamlayan Ahmetoğlu,finalde Alman Tatiana'yı 3-0 yenerek hedefine ulaştı. 65-69 yaş katagorisinde yarışan diğer sporcumuz Fadıl Olguner grup maçlarını kazanarak çeyrek finale kaldı.Çeyrek finalde İstanbullu rakibi Celal Özel'e yenilerek elendi.Bir diğer sporcumuz Zekai Soyadlı gruptan çıkmasına rağmen elendi.

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17/10/2021 11:13