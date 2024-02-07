Huriye Zabitler ve iki çocuğu bulundu

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07/02/2024

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Huriye Zabitler ve iki çocuğu bulundu

Cumartesi gününden beridir kayıp olan Huriye Zabitler ve çocukları Feride Ecem Zabitler ile İsmail Zabitler bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi gününden beridir kayıp oldukları bildirilen Kilitkaya’da sakin Huriye Zabitler (K-32) ve çocukları 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ile 4 yaşındaki İsmail Zabitler bulundu.

Polise pazar günü verilen bilgiye göre, Huriye Zabitler, çocukları ile birlikte cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında evden ayrılmış ve geri dönmemişti.

07/02/2024 15:33
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TAGS: Huriye Zabitler, iki çocuk,
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