Hurma, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan ve 99 çeşidi olduğu bu değerli besinin inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Ülkemizde daha çok Kudüs, Medine, Tunus hurmaları tüketilmektedir. Hurmanın içeriğinde tespit edilen sayısız mineral ve vitaminler ile vücuduma ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Peki hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Hurmanın içeriği, besin değeri nedir? Hurmanın çeşitleri nelerdir? İşte hurmanın faydalarına dair merak edilenler

Hurma, Kuran-ı Kerim'de adı geçen, cennet nimetleri arasında sayılan ve içeriğindeki değerli bileşenler nedeniyle sayısız faydaları olan bir besindir. Ülkemizde daha çok Ramazan aylarında tüketimi artan hurma, güçlü bir antioksidan olması ve hücre yenilemesi ile kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Vücuda demir takviyesi yapması, enerji vermesi, kalbi koruması gibi faydaları ile birlikte süt salınımını uyarması nedeniyle emziren annelere tavsiye edilen hurmanın faydalarını detaylı olarak inceledik. Ayrıca hurmanın besin değeri, içeriği, çeşitleri ve hangi hastalıklara iyi geldiğini makalemizde inceledik.

HURMANIN FAYDALARI

Palmiyegiller familyasından olan hurma, tropikal, ılıman ve çöl ikliminde yetişir. Soğuktan hoşlanmayan, sıcağı seven hurma, ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişir. 99 çeşidi bulunan hurmadan kahve, reçel, pekmez 11 farklı ürün imal ediliyor. Lifli yapısı, doğal şeker ve azot, fosfor, potasyum, demir gibi mineraller içermesi ile hurmanın faydaları bir çoktur ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Daha çok kurutulmuş hali tercih edilen hurmanın yaş olanı da yine tatlı niyetine yenilir.

Hurma, hayati besinler olan şeker, protein, lif ve yağ içermesi nedeniyle tek başına vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Bunların dışında ondan fazla mineral, birçok vitamin içermesi ile birlikte faydaları inanılmazdır. Vücudumuzun enerjik olmasını sağlayacak bu içeriği ile hurma besin deposu gibidir. Peygamber Efendimiz'in sütle birlikte tüketmesi, süt ve hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını tamamen karşılaması nedeniyledir.

1- HURMA ENERJİ VERİR

Yüzer gram kırmızı et, balık ile karşılaştırıldığında yüz gramındaki 300 kalori ile hurma enerji deposudur. Özellikle aç karnına yediğiniz 3-5 adet hurma ile gün boyu kendinizi zinde hissedersiniz. Yorgunluk ve halsizlik hissedenler için düzenli olarak hurma tüketimi bu nedenle faydalıdır.

2- HURMA VİTAMİN DEPOSUDUR

Hurmanın içeriğinde A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitamini bulunmaktadır. Bu nedenle hurma, doğal bir muti vitamin hapı gibidir. Vitamin ve mineral takviyesi için alacağımız hapların yerine günlük olarak düzenli hurma tüketimi ile bu ihtiyacımızı bolca karşılarız. Bu özelliği ile hurma, gebelik döneminde daha çok artan vitamin ile mineral ihtiyacını hurma doğal olarak karşılamaktadır.

3- HURMA KANSER ÖNLEYİCİDİR

Kanser, serbest radikallerin neden olduğu kötü hücreler ve bunların birleşmesi olan tümörler sonucu ortaya çıkar. Serbest radikallerin durduran veya yavaşlatan ise antioksidanlardır. Hurma ise önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini bulunur. Bu iki madde ise vücudu kansere karşı korur. Hurmanın Arap ülkelerinde bulunması ve tüketilmesi nedeniyle bu bölgelerde kansere yakalanan kişi sayının azlığı doğru orantılı olarak tespit edilmiştir.

4- HURMA KALBİ KORUR

Hurmanın içinde kalp ve damarlar için iki önemli madde vardır. Bunlar; B6 vitamini ile magnezyum mineralidir. Bu ikili kasların çalışmasında önemli rol oynarlar. Bu sebeple hurma kalp krizine karşı koruma sağlar. Ayrıca hurma, potasyum içeriği ile de kalbi korur. Düzenli hurma tüketimi, kötü kolesterol LDL emilimi azalır ve böylece kalp-damar sağlığımız korunmuş olur. Özellikle kalp sorunu yaşayanlar için akşamdan bir bardak su içine bırakılan hurmanın, sabah aç karnına ezilerek yenilmesi tavsiye edilmiştir.

5- HURMA KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Hurma, lifli yapısı ile sizi tok tutar. Aç karnınıza yiyeceğiniz en fazla 5 adet hurma ile besin ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Aynı zamanda içerdiği kalori miktarı ile (hurma başına 20 kalori) enerji de verir. Süt veya yoğurt ile birlikte yemesi ise bunu takviye edici niteliktedir. Diğer yandan ara öğünlerde de hurma tüketimi sağlık açısından faydalı olup tok tutması açısında ve öğünlerde fazla yemenizi önlemesi açısından kilo vermenize yardımcı olacaktır.

6- HURMA ALERJİLERİ AZALTIR

Hurma ile yapılan araştırmalar, içeriğindeki kükürdün mevsimsel alerjilerin belirtilerini azaltığı tespit edilmiştir. Organik kükürdün SAR virüsü tedavisinde belirtilerin ortadan kalkması yönünde olumlu sonuçlar alınmıştır. Özellikle mevsim geçişlerinde hurma tüketimi ile bu faydasını görebilirsiniz.

7- HURMA KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Hurma, kemiklerin güçlenmesini sağlayan mineralleri içermesi açısından çok önemlidir. Kemik erimesi ve kemiklerde yaşanacak diğer sorunlar için hurma tüketimi gerekir. İlerleyen yaşlarda daha çok ihtiyaç duyulan selenyum, manganez, bakır ve magnezyum mineralleri hurmanın içeriğinde yer almaktadır. Hurma tüketimi ile bu minerallere olan ihtiyaç giderilmektedir.

8- HURMA SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Hurma, laksatif etkisi ile vücudda müshil gibi çalışır ve bu yüzden kabızlığa iyi gelmektedir. Kabızlık durumundan geceden su içerisine bırakılan hurmaları, sabah aç karnına tüketmeniz halinde bu faydasını göreceksiniz. Diğer yandan hurma, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olması nedeniyle sindirimi rahatlatır. Hurmanın yüksek lifli olması bu açıdan önemlidir.a