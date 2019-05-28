Hurmanın inanılmaz faydaları

MİDEDE TOKLUK HİSSİ YARATIYOR: Hurma’nın lif oranı çok yüksektir. Lifi yüksek demek mide bağırsakta sünger etkisi gösteren demektir. Bu durumda hurma midede sünger gibi şişip yer kaplayacağı için aynı zamanda da tokluk hissini oluşturacaktır.

KABIZLIKTAN KORUYOR: Yüksek lif aynı zamanda bağırsakları çalıştıran, kişiyi kabızlıktan kurtaran demektir.

İFTARDA DEĞİL SAHURDA DA YİYİN: Biz genelde iftarda hurma yemeyi alışkanlık haline getirmişizdir. Ancak sahurda da tüketilecek 2 adet hurmanın günlük tok kalma süresini uzatmaya etkisi olur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR: Sahurda yoğurtla birlikte yenirse kan şekerini daha iyi kontrol altında tutar.

İYİ BİR ARA ÖĞÜN: Hurma iyi bir ara öğün seçeneğidir aslında. İkindi ara öğününde yoğurtla birlikte veya 5-6 tane çiğ bademle birlikte tüketilebilir. Böylece akşam yemeğinde kendinizi daha iyi kontrol edersiniz ve daha az acıkırsınız.

HEM SİNİRLERE HEM GÖZLERE FAYDALI: Hurma içerdiği A ve B gurubu vitaminleri nedeni ile hem sinir sistemine hem de görmeye çok iyi gelir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR: İçerdiği meyve şekeri olan fruktozun susama hissini arttırarak daha çok su içmeye sevk ettiği biliniyor. Bu doğrultuda süt veren anneler için de süt salgılanmasını arttırdığını söyleyebiliriz.

3 TANEDEN FAZLA TÜKETİLMEMELİ: Her bir hurma ortalama 20 kalori içerir. Dolayısı ile porsiyon kontrolü yapmak çok önemli. Bir kerede 3 adetten çok yememek gerekiyor. Daha yüksek miktarlarda yemek her yiyecekte olduğu gibi hurmada da kilo artışına neden olabilir.