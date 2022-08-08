Hüseyin Akilhoca minikler turnuvası ile anıldı

Mağusa Türk Gücü Akademi Hüseyin Akilhoca anısına 3 farklı yaş kategorisinde 8 takım ile organizasyon düzenledi.



İki gün boyunca katılım gösteren ve futbol dolu bir hafta sonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Cihangir, Değirmenlik, İskele Trabzon ve Gönyeli takımları mücadele etti.



2009-2011-2014 olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada iki gün boyunca öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren maçlar sonunda takımlara kupaları merhum Hüseyin Akilhoca'nın ailesi ve MTG yetkilileri tarafından takdim edildi.

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08/08/2022 16:49