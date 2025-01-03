Hüseyin Amcaoğlu: 2025 yılında da çalışmaya devam!

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03/01/2025

Hüseyin Amcaoğlu: 2025 yılında da çalışmaya devam!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak yatırımlarına ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:

 • Kaldırım çalışmaları, birçok noktada hız kesmeden sürüyor.

 • Belediye binasındaki konferans salonunun çatı yenileme çalışmaları tamamlandı.

 • Alayköy Futbol Sahası ve Park-Bahçeler biriminde kullanılmak üzere üç adet çim biçme traktörü belediyemize kazandırıldı.

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TAGS: Hüseyin Amcaoğlu: 2025 yılında da çalışmaya devam!
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