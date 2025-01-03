Hüseyin Amcaoğlu: 2025 yılında da çalışmaya devam!
YAYIN TARİHİ:
03/01/2025
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak yatırımlarına ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:
• Kaldırım çalışmaları, birçok noktada hız kesmeden sürüyor.
• Belediye binasındaki konferans salonunun çatı yenileme çalışmaları tamamlandı.
• Alayköy Futbol Sahası ve Park-Bahçeler biriminde kullanılmak üzere üç adet çim biçme traktörü belediyemize kazandırıldı.
YAYIN TARİHİ: