Hüseyin Amcaoğlu duyurdu: Eski Hayvan Barınağı tarih oldu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, eski Hayvan Barınağı’nın tarih olduğunu belirterek, “Hayvanlarımız artık daha güvende ve daha mutlu” ifadelerini kullandı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eski Hayvan Barınağı’nın tarih olduğunu duyurdu.

Amcaoğlu, göreve geldiği ilk günden beri büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu Hayvan Barınağı’nda gerçekleştirilen yenilikleri paylaşarak, şunları ifade etti:

“Eski Barınağa Veda Ettik: Hayvanlarımızın çukurda kalan eski barınağı tamamen sökülerek kaldırıldı.

Yeni Barınağımız Hazır: Geliştirdiğimiz yeni barınak, dostlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlıyor.

Kapasite Artırıldı: Mevcut iki modül genişletilerek barınağımızın kapasitesi artırıldı. Ayrıca, sevimli dostlarımızın iklim koşullarından etkilenmemesi için üst kısımlar yarı açıktan tam kapalı hale getirildi.

Yeni Modül ve Ek Bölmeler: Yeni inşa edilen üçüncü modüle ek bölmeler yaparak, geçmişte çukurda kalan barınaktaki hayvanların tahliyesini sağladık.

Yeni Hizmet Alanları: Hayvanlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına barınağımıza veteriner muayene odası ve ziyaretçilerimiz için de tuvalet alanı ekledik.”

“HAYVANLARIMIZ ARTIK DAHA GÜVENDE VE DAHA MUTLU”

Başkan Amcaoğlu, “Hayvanlarımız artık daha güvende ve daha mutlu. Onların refahı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz!” dedi.