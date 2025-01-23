Hüseyin Amcaoğlu: Fidanlık tesisimiz üretime başladı!

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23/01/2025

Hüseyin Amcaoğlu: Fidanlık tesisimiz üretime başladı!

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 2110 m²’lik Fidanlık ve Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi:

“Yeşil alanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla üretime başladık!”

Tesisin Özellikleri:

200 m² Kapalı Sera Alanı: Modern üretim altyapısıyla bitkilerimiz daha sağlıklı büyüyecek.

80 m² Depo ve Yönetim Ofisi: Tesis yönetimini düzenli ve verimli hale getiriyoruz.

360 m² Gölgelikli Alan: Bitkilerimizin sağlıklı gelişimi için özel tasarım.

200 Metre Telleme: Fidanlık alanı güvence altında.

Tesisin Hedefleri:

▪ Sürdürülebilir Üretim: Çevre dostu yöntemlerle bitki üretimi.

▪ Ekonomik Çözümler: Peyzaj projelerinde maliyetleri düşürmek.

▪ Yeşil Alanların Artırılması: Daha fazla yeşil alan oluşturmak ve mevcut alanları korumak.

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TAGS: Hüseyin Amcaoğlu: Fidanlık tesisimiz üretime başladı!
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