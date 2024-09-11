Hüseyin Amcaoğlu: Kanlıköy'de yeni park projemiz başladı

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11/09/2024

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Hüseyin Amcaoğlu: Kanlıköy'de yeni park projemiz başladı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy’de yeni park projesinin başladığını duyurdu.

Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölge halkımıza dinlenme ve fiziksel aktivite imkânı sunacak olan parkımız hem yetişkinlere hem de çocuklara özel olacak” ifadelerini kullandı.

Ciddi bir peyzaj düzenlemesi yapılacağını aktaran Amcaoğlu, proje detaylarını ise şöyle sıraladı:

-338 metrekare yeşil alan

-141 metre yürüyüş yolu

-Çocuk oyun alanı

-Spor aletleri

-118 Adet ağaç ve bitki alanı

 

11/09/2024 19:56
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TAGS: Hüseyin Amcaoğlu: Kanlıköy’de yeni park projemiz başladı
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