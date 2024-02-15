Hüseyin Amcaoğlu: Okulların eksiklerinin giderilmesi için 15 gün boyunca çalıştık

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Şubat tatili süresince okullarda yapılan çalışmalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geleceğimiz olan çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak ara tatilde de çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Amcaoğlu, “Belediye sınırlarımız içerisindeki okulların eksiklerinin giderilmesi için 15 gün boyunca çalıştık” dedi.

Amcaoğlu, okul yöneticileri ve belediye ekipleriyle birlikte çocukların refahı için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Yarın başlayacak olan 2023-2024 öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.