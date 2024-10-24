Hüseyin Amcaoğlu: Şimdi spor zamanı!

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24/10/2024

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Hüseyin Amcaoğlu: Şimdi spor zamanı!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Demir Sokak’ta düzenleyeceği Streetball turnuvası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Basketbol sahası kuruldu, 25 takım ve 100 sporcunun katılacağı 3x3 Streetball Turnuvası’nda spor, müzik ve Kıbrıs lezzetleri bir araya gelecek.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sizleri 25-27 Ekim tarihlerinde Demir Sokak’ta buluşmaya davet ediyorum. Spor, müzik ve lezzetlerle dolu bir hafta sonu geçireceğiz,” dedi.

24/10/2024 21:05
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TAGS: Hüseyin Amcaoğlu: Şimdi spor zamanı!
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