Hüseyin Amcaoğlu: Ülkede bulunan bariyerler bölgeye sevk edilecek

Suriye’den bir santralden sızan petrolün KKTC kıyılarını tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle Başbakan Ersan Saner’in talimatıyla Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturuldu. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan Kriz masası Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz Bölgesi kıyılarını tehdit etmesi konusunu görüştü

Başbakanlıkta saat 22.00 sularında başlayan ve yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda, bir durum değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlerden konu hakkında bilgi alındı. Petrol sızıntısının kıyılarımıza ulaşmasının engellenmesine dönük yapılabilecek çalışmalar ve ülkede bu mücadele için gerekli imkanlar gözden geçirildi.

Kriz masası Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı açıklamada Suriye’deki bir santralin deposundan sızan yakıtın ülkemize ulaşmasını önlemek için mevcut imkanların, petrol sızıntısının bölgeye ulaşması ihtimaline karşı, bölgeye sevkiyatına başlandığını belirterek İlk etapta Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd Şirketi ne ait bariyerlerin şirkete ait römorkörlerle Dipkarpaz Zafer Burnu’na taşınmasına başlanıldığını ayrıca yapılan istişareler neticesinde Teknecik’te bulunan KIBTEK’e ait bariyerler ile ALPET, AKSA ve Kıbrıs Türk Petrolleri’ne ait bariyerlerin de en kısa sürede bölgeye sevkiyatı için çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Anavatan Türkiye ile üst düzeyde yapılan temas neticesinde yarın sabah saatlerinde adaya 4 kişilik uzman bir ekibin gelerek konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında saat 10.00 da yapılacak toplantıya da katılacaklarını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 07:52