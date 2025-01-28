Hüseyin Amcaoğlu: Yeni bir projeye daha imza atıyoruz

Yenikent Park Projesinin ilk etabı için ihale süreci tamamlandı.

Nazlı Kardeşler Construction firması ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Yenikent Belediye Bulvarında yer alacak projenin inşaat süresi 90 iş günü olarak belirlendi.

Söz konusu projenin ilk etabının finansmanı özkaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından sağlanacak.

İLK ETAPTA NELER VAR?

776 m² Sert Zemin ve 1106 m² Yeşil Alan

Kuru Havuz: Kentimizde bir ilk olan modern ve sürdürülebilir bir sistem.

Amfi Tiyatro: 32 metre uzunluğunda, etkinlikler ve dinlenme için ideal bir alan.

Spor Alanı: Her yaşa uygun, modern ve çok fonksiyonlu ekipmanlarla donatılmış bir bölüm.

500 Bitki: Zeytin ağacı, lavanta, defne gibi Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik ve iklime dayanıklı türleri yer alıyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE, İKLİM DOSTU TASARIM

Parkın toplam alanının %55,11’ini oluşturan yeşil alan, düşük su ihtiyacı olan bitkilerle sürdürülebilir bir anlayışla tasarlandı.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Kentimize nitelikli ve modern yaşam alanları kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.