Hüseyin Cahitoğlu dolu yağışına yönelik açıklama yaptı

Başbakanlığa bağlı Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ülkede yaşanan yoğun dolu yağışı ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cahitoğlu açıklamasında, "İskele ilçesine bağlı Yenierenköy Yeşilköy Sipahi ve Adaçay köylerinde şiddetli dolu yağışı olmuştur. İskele Kaymakamlığı bölgede hasar tesbit çalışmalarına başlamıştır. Erenköy Karpaz Belediyesi ve İskele polis Müdürlüğü yolların açılması için çalışmalarına devam etmektedir. İskele Belediyesi yolların bir an önce açılması için bölgeye greyder göndermiştir. İskele Kaymakamlığı, Erenköy Karpaz belediyesi, Polis, sivil savunma ve muhtarlarımızla birlikte bölgede çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı. Cahitoğlu ayrıca, Tarım Bakanlığı'nın da üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak "Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Genel Tarım Sigortasi Fonu teknik ekiplerinin bir fiil bölgede hasar tespiti için çalışmalara başladığını belirtti.