Hüseyin Çobanoğlu’nun ağır koma durumu devam ediyor

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19/07/2022

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Hüseyin Çobanoğlu’nun ağır koma durumu devam ediyor

BRTK eski müdürü, eski yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çobanoğlu’nun ağır koma durumunun devam ettiği açıklandı.

Çobanoğlu'nun öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, BRTK eski Müdürlerinden, eski Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun bilincinin kapalı, genel durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

 

19/07/2022 11:03
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TAGS: Hüseyin Çobanoğlu
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