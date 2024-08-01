Hüseyin Duvarcı adaylığını duyurdu

Hüseyin Duvarcı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı.

Duvarcı dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu'nda 2. Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişti.

Duvarcı’nın paylaşımı şöyle:

“Değerli Ulusal Birlik Partisi Üyelerimiz,

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin “Gazimağusa İlçe Başkanlığı” için büyük bir heyecan ve kararlılıkla aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Memleketimize ve Partimize olan sevgi ve bağlılığımla, birlikteliğimizin güçlenmesi adına, sizlerin desteğini de alarak bu yola çıkmış bulunuyorum.

Hedefim; ülkemizde siyasetin en önde gelen unsuru olan Ulusal Birlik Partimizin kuruluşundan beri benimsediği ve takip ettiği değerlere bağlı kalarak, Gazimağusa’da demokratik, adil ve her kesimi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile birlikteliğimizi, hiçbir ayrım yapmadan güçlendirmektir.

Şimdiden tüm partililerimize teşekkür ederken, kazananın UBP olmasını diler, saygılarımı sunarım.”