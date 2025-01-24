Hüseyin Duvarcı: ''Her ziyaret bizlere yeni bir kapı ve umut oluyor''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı’nın Mersin’de gerçekleştirdiği temaslar, genç sporculara yönelik önemli katkıları ve milli duyguların pekişmesine olan etkisiyle dikkat çekti. Düzenlenen etkinliklerde sporun birleştirici gücü vurgulanırken, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek sağlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Duvarcı, bu organizasyonların çocuklar için değerli fırsatlar sunduğunu belirterek, "KTFF olarak bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Her ziyaret bizlere yeni bir kapı ve umut oluyor," dedi.

Mersin temaslarında emeği geçen Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Necati Özçağlayan, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Kazım Türkan ve KTFF Altyapı Teknik Ekibi’ne teşekkür eden Duvarcı, yapılan iş birliğinin anlam ve önemine dikkat çekti.

Etkinlikler, sporun gençlerin yaşamına kazandırdığı değerleri bir kez daha gözler önüne sererken, KKTC U12 Milli Takımı’nın bu tür organizasyonlarla uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlıyor.