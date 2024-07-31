Hüseyin Duvarcı UBP Mağusa İlçe başkanlığına aday oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu'nda 2. Başkanvekili olarak görev yapan Hüseyin Duvarcı, 2. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etti. 

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31/07/2024

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Hüseyin Duvarcı UBP Mağusa İlçe başkanlığına aday oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu'nda 2. Başkanvekili olarak görev yapan Hüseyin Duvarcı, 2. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etti. 
İstifası kabul edilen Duvarcı’nın Ulusal Birlik Partisi Mağusa ilçe başkanlığına aday olacağı öğrenildi.

31/07/2024 14:43
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TAGS: Hüseyin Duvarcı
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