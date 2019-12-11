Hüseyin Ekmekçi: 2 milyar eksi ile bütçe mi olur?

Protokol siyaseti kabak tadı verdi.

Protokolü konuşurken Türkiyecilerle Türkiye karşıtları arasında maccez oluyoruz.

Kimler?

Daha iyi bir ekonomi için siyasete görev düştüğünü düşünenler, bu ülkeyi ve bu halkı sevenler, statükodan rahatsız olanlar.

Ekonomide beklentiler hızla negatife yöneliyor.

Bunun başlıca sebebi belirsizlik.

Hükümetlerin geleceği şekillendirmek için gayret sarf etmediği genel kanaate dönüştüğü anda herkes doğal olarak o hükümetlerin üstüne harros etmeye başlıyor

4'lü koalisyon Ağustos 2018 kur krizini yönetemedi, bütçe açığına yol açtı ve toplumsal zeminini kaybetti.

En azından ekonomiden biraz anlayan herkes hükümetin iradesini sorgulamaya başladı.

UBP-HP 4 yapraklı yoncanın bozduğunu düzeltmek üzere tarihi bir sorumlulukla görev üstlendi.

Başbakanın 200 bin TL'lik portreleri sembol oldu. Tipik “kamu kaynağı benim kaynağım” sistemi devrede… Sözleşmeli istihdamlara her gün bir yenisi ekleniyor

Topluma ve ekonomiye geleceğe umutla bakabilmek için bir ÇIPA lazım.

Hükümetlerin somut bir yol haritası ile sistemi düzeltmeye çalıştığına dair bir algı yaratması şart.

Türkiyecilerle Türkiye karşıtları arasında maccez olmadan bunları konuşamıyoruz artık.

Yurt sevgisi tatile çıkmış durumda.

Siyasette kendine alan bulamaz oldu "normal" insanlar.

Doğru tespit ve politikalar uygulanmadı

2017’de seçim ekonomisine Türkiye çok ciddi katkılar yaptı.

Resmen…

Hükümet kaynaklarının Özgürgün başkanlığındaki UBP ve başbakanlığını yaptığı hükümet tarafından talan edilmesine göz yumdu.

O seçimi UBP 21 vekille kazandı.

Toplumsal bir refleksle, Özgürgünlü UBP hükümet dışında kaldı…

Dörtlü hükümet kuruldu…

Türkiye de kaynakları ile birlikte ortadan kayboldu.

Geri çekildi.

Bu bir fırsattı.

Türkiye’den kaynak gelmemesi, bir fırsata dönüştürülemedi.

İçerisinde Türkiye ile göbek bağı” olmayan dört partinin yer aldığı koalisyon hükümeti, reformlara odaklanmadı.

“Türkiye’den kaynak gelmeyeceği” tespitini yapıp, buna göre yeni bir ekonomi politikası uygulamadı.

Döviz krizini yönetemedi…

Doğal afetlere cevap veremedi…

Sadece maaş ödedi…

Üzerine Serdar Denktaş’ın makamını kullanarak, “Yasal ama ETİK değil, o da benim sorunum” dediği politikalar eklenince…

Dört yapraklı yoncanın üçü gitti…

UBP geldi.

DPÖ var…

Benzer şeyler burada da devam etti.

Halka umut verecek sözler var ama eylemler ortada yok.

İktidardaki iki parti başkanı da “cumhurbaşkanı olmak” istiyor…

Ama burada da yönetilmesi gereken bir ülke var.

Türkiye devrede değilse…

Ekonomik Protokol imzalanmayacaksa…

Bütçe geçmiş yılda olduğu gibi bu yıl da 2 milyar TL eksi verecekse…

Çözümü DPÖ'nün 3 yıllık Orta Vadeli Program hazırlaması. E bu da yok…

Tek çıpa algısı yaratan unsur TC ile protokoller.

Çünkü bu protokollerde hedeflerden söz ediliyor.

Hedef odaklı olmayan hükümetler protokole de uymuyor ve Türkiye'den gelecek dış yardımları kilitliyor

Demokrasimize yazık…

Bu kilitlenme demokrasimizi zayıflatıyor çünkü vekiller halk adına mecliste gerçekte olmayan, hukuki zemin kazanamamış gelirlerle finanse edilen bütçeleri onaylar pozisyonuna düşüyor.

Muhalefet vekili bütçenin eksi verdiğini bile bile…

Kendi hükümet dönemini de unuta unuta…

Saatlerce kürsüden “ne olması gerektiğini” anlatıyor.

İktidar vekili de dinliyor.

“Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, reddedenler” sesi yükseliyor.

“Oy çokluğu ile kabul edilmiştir” cümlesi ile bitiyor.

O el kaldıranlar nere el kaldırdığını biliyor mu?

Yok…

O 2 milyar TL’lik açık nasıl kapanacak biliyor mu?

Yok…

Türkiye protokol imzalanacak mı?

Bunu garanti eden var mı?

Yok…

O zaman…

Yönetin kardeşim bu ülkeyi…

İhtiyaçları belli.

Planlayın…

Karanlığın üzerine yürüyün…

Bu ülkeyi yönetin…

Bu nasıl kamu maliyesi?

Ben evimde olmayan parayla harcama yapamıyorum; ama beni temsil etsin diye seçtiklerim bunu devlete dayatıyor.

Siyasete olan inanç tükeniyor, umutlar köreliyor

Türkiye ile protokol konusunu 2 yönden temize havale etmemiz gerekiyor:

1- Buradan gelen para bizim sistemimizi iyileştirmememizi değil iyileştirmemizi desteklemeli

2- Bu konu Türkiyecilerle Türkiye karşıtlarının oyun alanı olmaktan çıkmalı

Bu açık nasıl kapatılacak? Bilmek istiyoruz

Somut hedef şu: Bütçede açık var ve hükümet nasıl kapatılacağını açıklamadan bütçeyi geçirmemeli. 500 milyonluk yerel açığı nasıl kapatacaksınız? Giderleri nasıl azaltacaksınız? Gelirler artarsa giderler ona göre artırılabilir ama gelir öngörünüz azsa giderleri buna göre planlamak zorundasınız.

Sadece yerel açık değil. Bütçede 1.27 milyar dış yardım görünüyor.

Bu imzalanmadan bütçe geçirmek halkın zekasıyla alay etmektir

Eğer dış yardımlarla ilgili hukuki zemin oluşmamışsa veya gecikmişse bütçeyi ona göre düzenleyin ki halk bilsin.

İmzalanınca tadil bütçe yapar düzeltirsiniz.

Ama olmayan parayla bütçe onaylamayın.

Biraz onurunuz varsa ve halka saygınız kaldıysa...

11/12/2019 11:14