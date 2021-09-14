Hüseyin Ekmekçi: Akaryakıttan Terfilere Herşey Alengirli

Ekonomiyle ilgili bu halkın iyi bir şey duymaya tahammülü yok. Siyasetçinin ekonomiyi iyi gösterme çabasını anlayabilmiş değilim. Düzeltmek işin önce kabul etmek gerekir. “Ekonomi çok iyi” diyenlerin düzeltmesini beklemek bu halkın saflığı. Düzelmeyecek, hatta daha da kötü olacak.

Başbakan Ersan Saner, “vatandaş Ayşe- Fatma abla sabah kahve içerken fiyatları konuşur, gider ucuzunu alır” diyor. Piyasa dengesi bu. Serbest piyasa ekonomisine bakış da bu. E da düzelecek. Ayşe- Fatma- Hayriye konuşunca ucuzlamıyor işte, siyasetçiye önce bunu anlatacaksın

Fiyatlar çok pahalı. Marketlerde de öyle, manavda da öyle. Saksıya eksen, domates çıkar, 12 TL. Narenciye ülkesinde ekşi 11 TL. Tüp gaz 107 TL. Alın terinle kazandığın para artmadı, asgari ücret üzerinde saçma bir kavga, ama bu pahalılıkta doyacaksın, çocuk bakacaksın, ısınacaksın, serinleyeceksin

Kamudan ödenen siyasetçiye bunu anlatamazsın. Hayat Pahalılığı maaşıma yansımış bir Başbakana, Ekonomi bakanına, Çalışma bakanına bunu anlatamazsın. İktidar kavgası yapma adına, bize anlatıyorlar. Unuttukları şu: Vatandaş da en az bu ülkenin siyasetçisi kadar zeki

Günlerdir güneyden elektrik alıyoruz. Günde 2 bin ton yakıt tüketmesi gereken KıbTek haftalardır bin ton tüketiyor. Ayıptır yahu. Bu nasıl bir rant kavgasıdır? Yine Rum tarafından elektriğe muhtaç olduk, iyi mi? Beni bozmaz da bu ülkenin büyük milliyetçileri bunu nasıl içine sindiriyor?

KıbTek’teki kavgaya vakit geçmeden el konmalı. Bilirkişi mi dersiniz, ne edersiniz hepsi devreye girmeli. Hükümet bir bütün olarak sorunu ele almalı. Kirli yakıt iddiası, ihalesiz alımlar, anlamsız terfiler, zararına satış ile bir kurum tarumar ediliyor. Tarumar edilirken de birileri küpünü dolduruyor, belli

Önce, hakkında Sayıştay raporu bulunan ve Erhan Arıklı tarafından “ahtapot, kan emici” ilan edilen şirkete ihalesiz yakıt getirme izni verildi. Şimdi de kurumda “kan emicilerin adamları, kurumu zarara sokanların işbirlikçileri” denen şahıslara bir bir terfi veriliyor. Bu nasıl bir kumpastır? Nasıl bir filmin içindeyiz?

Bedelini bu halk ödüyor. KıbTek kötü yönetiliyor diye, yollarımız karanlık, evlerde faturalarımız kabarık, işletmelerde ödenemeyecek kadar fazla. İşsizliğin nedenlerinden biri de KıbTek. Anlamadım, anlamayacağım. Bu kadar acemi bir enerji yönetimine hükümetin tamamı seyirci, KıbTek çalışanı seyirci, vatandaş seyirci. Alan memnun çalan memnun…

Şimdi yine ihalesiz akaryakıt. Mahkeme kararına rağmen hem de. Üzerine de olmayan bir rafineriden alım iddiası. Lübnan bağlantısı. Çeçen işadamları bağlantısı. Nedir arkadaş bu inat, hırs, yalan. Basit. Şeffaf bir ihale dışında talep yok. İhaleyi şeffaf yap, temiz akaryakıt olsun, ister Çeçen ister Lübnan… Başımız üstüne. Hem alengir..

Okullar açıldı, bugün de orta bölümle devam edecek. Neydi o kuyruklar dün? Be taraftan aşı, bir taraftan test? 26 bin test yapıldı dün. O kuyruklar gerçekten kabul edilebilir değil. Eczanelerin devreye girmesine rağmen? Organizasyona ihtiyacımız var. Hem de sorunsuz… okullarda zafiyete tahammülümüz yok…

Bu kötü düzeni bizlere iyi göstermeye çalışanlara inat, susmadan, bıkmadan, yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz.

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14/09/2021 09:04