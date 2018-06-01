Hüseyin Ekmekçi: Aşık Mustafa… Aşık Nikos
"İşte ben de Kıbrıslı Türk ve Rum lideri son aylarda, “kahvede aytışan aşıklara” benzetiyorum…"
01/06/2018
Denizin altı mildir
Beni söyleten dildir
Bir sen söyle bir da ben
Bakalım usta kimdir
Tanıdık geldi mi bu mani?
Kıbrıslılar için çok tanıdık…
İşte ben de Kıbrıslı Türk ve Rum lideri son aylarda, “kahvede aytışan aşıklara” benzetiyorum…
Kıbrıs Türk kültüründe de köylerde atışırdı gençler…
En büyük eğlenceydi…
Cep telefonları…
Televizyon hayatımıza girmeden önce, eğlence de buydu…
Yaratıcılık da…
Karşılıklı aytışılır…
Herkes yaratıcılığını konuşturur…
Üstüne de bir kahve içilirdi…
Türkiye’de de “aşıklar” var…
Çok severim.
Sık sık YouTube’da bulur, izlerim.
Türküleri çok sevmemden belki…
Aşık Mustafa… Aşık Nikos
Umutların tavan yaptığı…
Çözüm istencinin zirveye vurduğu…
Herkesin İsviçre’nin bir dağ kasabasından gelecek habere kilitlendiği bir dönem yaşadık…
Yerle bir oldu…
Şahidim…
Mustafa Akıncı “federal bir çözüm” olsun diye çok çaba harcadı…
“Askersiz Kıbrıs”
“Sıfır garanti” deyip durdu Nikos…
“Zamana yaymayı” dahi konuşmayı reddetti.
Şimdi birbirimizle kaldık mı başbaşa…
Önce, “Bizim nesil başaramadı” dedi Akıncı…
Sonra “Guterres belgesi” ile uyandı bir sabah…
“Türkiye’ye sordun mu?” dedi Nikos…
Sonra hepten reddetti.
Sonra Akıncı da, “Zaten reddedeceğini biliyordum” demez mi?
Ben de bu aytışmayı seyredenlerdenim…
Öyle amaçsız…
Öyle manasız…
Nisan- Mayıs 2018 de böyle gitti mi?
Ne oldu?
“Bizim aşıklar, aytıştı, tamamdır…”
Kıbrıs kültüründe bunun bir de “çatisto” denilen modeli vardır…
Aynen tablo bu…
Böyle devam edecek
Öyle görünüyor ki böyle devam edecek, aytışma…
Aşık Mustafa diyecek ki:
Çözüm isteyen benim…
Öneri yapan benim
Her şeyi reddeden sen
Usanmayan da benim
Aşık Nikos cevap verecek:
Asker falan istemem
Eşitlik “evet” demem
Fazla öneri yapma
Guterres’i dinlemem
Aşık Mustafa devam edecek:
Ne dediysam “hayır” den
Önerimi yok sayan
Çözüm isteyen biziz
Herşeyi reddeden sen
Aşık Nikos boş durur mu?
Dünya bizi tanımakta
Çok ciddiye almakta
Mustafa beni dinle
Çözüm askeri katmakta
Aşık Mustafa noktayı koyacak
Ne desem da boşuna
Sinir gider hoşuna
Statükoyu sevdin
İşi süren yokuşa
NOT: Siyasi hoşgörüye dayanarak, bir de video paylaşıyorum…