Hüseyin Ekmekçi: Aşık Mustafa… Aşık Nikos

Denizin altı mildir

Beni söyleten dildir

Bir sen söyle bir da ben

Bakalım usta kimdir

Tanıdık geldi mi bu mani?

Kıbrıslılar için çok tanıdık…

İşte ben de Kıbrıslı Türk ve Rum lideri son aylarda, “kahvede aytışan aşıklara” benzetiyorum…

Kıbrıs Türk kültüründe de köylerde atışırdı gençler…

En büyük eğlenceydi…

Cep telefonları…

Televizyon hayatımıza girmeden önce, eğlence de buydu…

Yaratıcılık da…

Karşılıklı aytışılır…

Herkes yaratıcılığını konuşturur…

Üstüne de bir kahve içilirdi…

Türkiye’de de “aşıklar” var…

Çok severim.

Sık sık YouTube’da bulur, izlerim.

Türküleri çok sevmemden belki…

Aşık Mustafa… Aşık Nikos

Umutların tavan yaptığı…

Çözüm istencinin zirveye vurduğu…

Herkesin İsviçre’nin bir dağ kasabasından gelecek habere kilitlendiği bir dönem yaşadık…

Yerle bir oldu…

Şahidim…

Mustafa Akıncı “federal bir çözüm” olsun diye çok çaba harcadı…

“Askersiz Kıbrıs”

“Sıfır garanti” deyip durdu Nikos…

“Zamana yaymayı” dahi konuşmayı reddetti.

Şimdi birbirimizle kaldık mı başbaşa…

Önce, “Bizim nesil başaramadı” dedi Akıncı…

Sonra “Guterres belgesi” ile uyandı bir sabah…

“Türkiye’ye sordun mu?” dedi Nikos…

Sonra hepten reddetti.

Sonra Akıncı da, “Zaten reddedeceğini biliyordum” demez mi?

Ben de bu aytışmayı seyredenlerdenim…

Öyle amaçsız…

Öyle manasız…

Nisan- Mayıs 2018 de böyle gitti mi?

Ne oldu?

“Bizim aşıklar, aytıştı, tamamdır…”

Kıbrıs kültüründe bunun bir de “çatisto” denilen modeli vardır…

Aynen tablo bu…

Böyle devam edecek

Öyle görünüyor ki böyle devam edecek, aytışma…

Aşık Mustafa diyecek ki:

Çözüm isteyen benim…

Öneri yapan benim

Her şeyi reddeden sen

Usanmayan da benim

Aşık Nikos cevap verecek:

Asker falan istemem

Eşitlik “evet” demem

Fazla öneri yapma

Guterres’i dinlemem

Aşık Mustafa devam edecek:

Ne dediysam “hayır” den

Önerimi yok sayan

Çözüm isteyen biziz

Herşeyi reddeden sen

Aşık Nikos boş durur mu?

Dünya bizi tanımakta

Çok ciddiye almakta

Mustafa beni dinle

Çözüm askeri katmakta

Aşık Mustafa noktayı koyacak

Ne desem da boşuna

Sinir gider hoşuna

Statükoyu sevdin

İşi süren yokuşa