Hüseyin Ekmekçi: Bakır- çukur kavgası ile dünyanın en önemli teknolojik alt yapısını bu adaya getiremedik

KKTC’de organizasyon diye bir şey yok. Devlet var ama organları yok. Kamu var ama işlevi yok. Bürokrasi var ama bürokrat var. Bir sistem kurulmuş, herkes oradan maaşını da alıyor ama, vergisini ödeyene bir hizmet verilmiyor

Kamu çalışanı bu sistemden memnun mu? Değil bence. Her gün vatandaşla yüz yüze kalan onlar. Sağlık, eğitim hizmetlerini devletten kamu çalışanı tam özel sektör eksik almıyor. Bu bozuk yapı aslında hepimize azap veriyor

Top yekûn bir sistem tartışması olmadığı sürece de kişiler değişecek ama bu halkın yaşadıkları değişmeyecek. Bir bakın memlekete? Zamla azap arasında sıkışıp kaldık. Hükümet krizi var diye, hiçbir ciddi adım atılamıyor

Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma çalışmaları sürecinde yeni şeyler konuşmaya başladık. Ancak, biz konuşana değil, iş yapana odaklanmayı öğrendik. Maalesef konuşma şampiyonu bir siyaset dünyamız var. İş uzlaşı ve işbirliğine geldi mi? Kimse ortada yok

Ulusal Birlik Partisi, hükümeti nasıl kuracağına karar verdi. Faiz Sucuoğlu erken seçime başbakan olarak girmek istiyor. Tarih de 9 Ocak. Bu tarih, 6 Şubat 2022 de olabilir. Üzerinde tartışılıyor. YSK, yasal değişiklikler yapılmadan bir seçime gidilmesini istemiyor

Geride kalan 3.5 yıllık parlamento dönemine bir bakın. Ucube. Bu kadar kötüsünü yaşadık mı daha önce emin değilim. Bu anlayış ve sistemde ısrar edildiği sürece de hep daha da kötüsünü yaşamaya devam edeceğiz. Sadece 26’yı aşan bir istikrar değil beklenti

Maalesef Ulusal Birlik Partisi’nde siyasete girenlerin makam kavgası bitmiyor. Vekil olan bakan, bakan olan başbakan, başbakan olan Cumhurbaşkanı olmak için “hemen” kolları sıvıyor. Hayat, makam hırsı olanların tehditleri ile geçiyor

Bu memleketin çok ciddi sorunları var. Artık o eski Türkiye de yok. “Ne kadar eksilin, al…” Doğru olan da o değil. Bu ülke insanı daha çok üreterek, ürettiğini satarak, kamu istihdamları ile değil, özel sektör istihdamlarını artırarak ayağa kalkacak

Gençlerimizin eğitim alanlarını da buna göre belirleyeceğiz. Dünyanın dört bir yanına dağılmış gençlerimizi doğru projelerle adaya çekmeyi başarmalı, hatta dünyanın yetenekli gençleri için bu cennet adayı bir cazibe merkezi yapabilmeliyiz

Ama düşünün, halen daha internet yok. Halen daha 3G gibi dünyanın terk ettiği ucube bir sistemle, çağdışı bir sistemle iş yapmaya çalışıyoruz. Mucize gibi bir şey. Bakır- çukur kavgası ile dünyanın en önemli teknolojik alt yapısını bu adaya getiremedik, kaç bakan gitti

8.45’de yayındayız. Memlekete dair olanı biteni konuşmaya, çağdaş dünyada ne varsa reddedip, ısrarla iktidar savaşları uğruna bu halka gericiliği dayatanlara tepki koymaya devam edeceğiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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04/11/2021 08:19