Hüseyin Ekmekçi: Benciller; varsa yoksa kamu maliyesi

Bakanlar Kurulu, oturdu ve ekonomik paket açıkladı. Adına da “mini paket” dediler. Gerçekten minicik bir paket. Halen daha toplumun sorunlarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığından emin değilim. Toplumun tüm kaynakları emiliyor, sosyal adalet yok

Kamuda ciddi bir savurganlık var. 850 milyon TL olan maaş ve benzeri gidenler, aylık 1 milyar 200 milyon TL’ye çıkıyor. Peki toplumun aldığı hizmetin karşılığı, bu para ile eşdeğer mi? Düşünün, hangi noktada, kamu halka hangi hizmeti veriyor

Yanlış istihdamlarla, kamudaki, hizmet alanı öldürüldü. Kamuda liyakat kalktı, rantçılar, yalakalar, yasa- tüzük tanımayanlar üst düzey yönetici oldu. Hata yapandan hesap sorulmadı, sosyal adalet bozuldu. Bu dengesizlik, ciddi haksızlıklar yarattı. Liyakat sahibi insanlar yönetimden uzaklaştı

Mesela, bu adaleti sağlayacak bir karar aslında bu kötü gidişin önüne geçebilirdi… “Hah be, bu ülkede partiler üzerinden bozulan kamu düzeni yeniden inşa edilecek” diyeceğiniz bir adım. Üçlü kararnamenin kısıtlanması mesela, mesela Kamu Hizmeti Komisyonu’nun etkin hale gelmesi…

Olmayacak biliyoruz. Ne iktidar hırsları bitecek, ne de yandaşlara kıyak. Ne adalet sağlanacak, ne hak yerini bulacak. Bu düzen, böyle devam edecek. Elde kalan tek kale yargı, onu da teslim almaya çalışanlara inat, mücadele devam edecek

Dün akşam yine bir resmi gazete ve yine akaryakıt fiyatlarında indirim yok. Ne var? Akaryakıtta yapılması gereken en az 2 TL indirim yerine, yaklaşık 1 TL Fiyat İstikrar Fonu’na kesilecek parada artış. Neden? E kamu maliyesinin paraya ihtiyacı var da ondan

Neden? İstihdam yapılacak, artış yapılacak, danışman alımı yapılacak, partizanca uygulamalar devam edecek. Vatandaş odaklı politikalar birinin umurunda mı? Yook. Ne gerek var. Üretimi ucuzlatacak, artıracak bir tedbir için mi? Yook. Tek dert, Aralık 2022’ye kadar maaşları sorunsuz ödeme

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, pandemiyle mücadeleye yönelik dün yazıp söylediklerimize çok içerlemiş. “Kalemşör” diyor. “Birilerinin adamı” yakıştırması yapıyor, yazık. Bu konuda hadi ben “kalemşörüm”, vatandaşı da mı dinlemezsiniz?

Pozitif hastalara nerede bakılıyor? Yoğun bakım hizmeti nerede veriliyor? Hastaları yatırmak isteyen bir doktor, nereye yatırıyor? Temiz alan neresi? PCR alımları nerede yapılıyor? Doktor- hasta bağı koptu, pozitifler aramızda dolaşıyor, denetim, takip kalmadı. İddiam budur

8.45’de yayındayız. 9.10’dan itibaren Mete Tümerkan da bizimle olacak. Ekonomik “mini” paketle ilgili detayları aktaracağız. Tamamen üretmek isteyenin yeni borç yükü altına sokulmasına yönelik bir paket. Başka da bir faydası yok. O da borçlanacak gücünüz varsa… YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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01/07/2022 08:39