Hüseyin Ekmekçi: Bize diyorlar ki, “2 ay bekleyin da seçim bitsin”; 2 saat dayanacak mecali kalmayanlar var

Pandemiye mi yanacaksın, dövize mi, yalnızlığımıza mı, çaresizliğimize mi? Kıbrıs Türkü şu anda, sandal bile bile bulamayacağı fırtınalı bir denizde, çürük odun parçalarından yapılmış bir salda sürükleniyor. Ne duyan var ne gören…

Türkiye, TL kullanımından kaynaklı bir faiz politikası ile kendi yolunu yürüyor. Türkiye, TL kullanan kendi insanını, TL kullanan kendi kiracısını, TL hammadde üreten yatırımcısını, TL borç kullanan insanını odağına koydu. Biz neredeyiz?

Şu anda, KKTC Başbakanı, bize diyor ki, “seçimden sonra ekonomi odaklı projeleri uygulamaya koyacağım, yeni bir ekip kuracağım” falan da filan. 2 saat sonra sterlin 15… Dün 14’dü. Bu hızla fakirleşen bir halk, 2 ay sonrasını bekleyemez, 2 dakikamız yok.

Daha fakiriz. Ne evimiz bizim ev, ne arabamız bizim araba, ne de bu gelecek bizim geleceğimiz. Ha, Türkiye kendi yolunu yürüyor da sanki AB bizimle mi yürüyor? Hiç. Güçlü bir kamu maliyesi, adil bir vergi sistemi, daha sosyal bir merkezi yapı, güçlü yerel yönetimler…

Kısa vadede yapılacaklar bellidir. O makama oturan Faiz Sucuoğlu, yüzde 60.7 UBP taban desteğinin farkında değildir. Bunu, terfi, makam, özel kalem, ADAY, ADAY ADAYI, MÜDÜR MÜSTEŞAR olarak algılayanlar, bu beklenti içerisine girenler var. Merkezi de Faiz beyin sözleridir.

Umutsuzuz ama güçsüz değiliz. Yönetirsin, doğruları yaparsın, bu güne kadar yapılan yanlışlara sünger çekersin, doğruları yapacağına dar bu halka umut verirsin… Daha da ne yaparsın bilmem. Bildiğim, sorunların Dağ gibi üzerimize yıkıldığıdır.

Pandemide dün 306 vaka. Yağmur gibi vaka yağmaya devam ediyor. Bulaş oranı da arttı, temaslı sayısı da. Hızla yatak kapasitesi dolarken, doktor ve hemşire takviyesi yapılması kaçınılmaz. Sağlık bakanlığı dün tek bir karar duyurdu: Özel kalem değişti.

306 vakanın, 231’i KKTC vatandaşı. Yurt dışından sadece 1 vaka gelmiş dün pozitif. 50 kişi TC vatandaşı. Türkçe konuşanlar ama Türkçe anlamayanlar. Henüz daha “en yüksek noktayı” görmedik. Bugün 400’ü görürsek şaşırmayın.

Hastaneye yatış dün sadece 5 kişi. Gerisi evde ya da yatak kaldıysa, otellerde. Maliyede kaynak yok, yeni ilaç alınamıyor, yeni yatak kapasitesi yaratılamıyor. Pandemide yatan hasta için, aileler aranıyor, ilaç getirmesi isteniyor. Henüz çökmedik, ama güçlenmemiz gereken bir alan.

Atama yapmayacağını söyleyen Faiz Sucuoğlu, 1 hafta dayanamadı. Kendi özel kalemini görevden aldı, sağlık bakanlığına özel kalem atadı, Kıb- Tek’te terfi işlemleri başlatıldı… Memleket ne dertte, siz ne derttesiniz acaba?

Elinde para, devlete vermeye bekleyen ama bürokraside boğulan sektörler var. Açın önünü. İnşaat ve otomotiv gibi… Turizmde daha çok turist gelmesini sağlayacak teşvik modellerini hayata geçirin, ilelebet teşviklenen sektörlerden vazgeçin, adil bir vergi düzeni oluşturun.

Dünün en olumlu haberi,, küçükbaş hayvancıya verilen müjde. Bir defaya mahsus; hayvan başı 30 kilo arpa verilecek, hibe. Bu da 36 milyon TL’lik bir kaynağın hayvancının ayakta kalması için harcanacağı demek. TAKDİR ETTİM…

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18/11/2021 08:07