Hüseyin Ekmekçi: Bu sabah fakir, daha da fakir uyandık; Şimdi her şey daha pahalı

Bir kitle uyuyorsa, uyandırırsınız, ama bilerek uyur gibi yapıyorsa, elinizden ne gelir ki? Şu an yaşadığımız bu. Uyur gibi yapan bir topluluk haline geldik. Hiçbir şey bizi uyur gibi yapmaktan alıkoymuyor. Üzgünüm ama, uyanır gibi yaptığımızda da elle tutulur bir yanımız kalmayacak

Dün yine hepimiz akşam yemeğimizi yerken yüzde 5 fakirleştik. Kıbrıs Türkü bunla nasıl baş edecek? Buna ne gücümüz, ne üretim gücümüz, ne kamu maliyesi ne de psikolojimiz dayanır. Üzgünüm ama, ölmüşüz, ağlayanımız da yok, farkında da değiliz

Bu ortamda, ciddi bir fakirleşme süreci başladı. Giderek geri dönülmez bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası bizim için yok oluş demek. Faiz politikaları, gerilim politikaları biz yok olalım diye yapılan bir uygulama değil ama sonuçta yok oluyoruz

Hammaddede yüzde 100 yurt dışına bağımlıyız. Üretimin tüm girdileri döviz. Akaryakıt zammı otomatiğe bağlandı, bugün yarın yüklü bir zam daha bizi bekliyor. Süt ürünlerinin tamamı zamlandı. Ekmek zammı kapıda. Et artık sıradan bir ev için tamamen lüks

Kamu çalışanının maaşı eridi, Ocak sonu maaşı bir miktar zamlı olacak. Ya özel sektör? Hangi işletmenin bu saatten sonra gücü maaşlara zam yapmaya yetecek ki? Sadece insanların alım gücü düşmüyor ki… maalesef bu güne kadar ellerimizle yarattığımız yerli sermaye de eriyip gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu seçim gezilerinden daha fazla ekonomiye kafa yormalı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye’de o dernek senin bu dernek benim kahramanlık öyküleri anlatmakta… Türkiye’deki yetkililerle görüşebilen tek makam ise gökten zembille inen Din İşleri Başkanımız. Bir duasını alırız..

Ekonomide durum gerçekten iyi değil, bildiğiniz kötü. Elle tutulur yanı kalmadı. Seri iflaslar başlayacak. Dövize dayalı üretim yerle bir olacak, uzun bir süre de böyle devam edecek. Ayakta kalabilen kalacak, kalamayan çalışanı ile birlikte yok olacak

Cidi bir toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Ama yetmez. Bunun içerisine akılcı ekonomi politikalarını da yerleştirmek, döviz girdisi sağlayacak sektörlerin ciddi anlamda önünü açmamız gerekiyor. Aynı orada Alt yapımızı güçlendirmek, çevremizi de korumamız şart

Bu şartlarda yapılacak olanlar bellidir. Ancak devlet 1 TL gelirinden vazgeçecek halde değil. Kısacası ilaç almaktan aciz, bir kürek asfalt almaktan aciz bu yapı, toplayabildiği kadar vergi toplayıp, ancak da maaş ödeyebilecek hale dönüşmüştür. O da borçlanarak

Maalesef Pandemi yönetiminde de hızla daha kötü bir noktaya evriliyoruz. Dün akşamdan sabaha 2 vatandaşımızı kaybettik. Yoğun bakım doldu, acil durum hastanesi doldu, insan gücü artık vaka sayıları ile baş etmekte zorlanıyor. Biz halen vur patlasın çal oynasın

Maalesef sağlık bakanı Ali Pilli halen bu alandaki eleştirileri kendisine karşı parti içi komplo olarak niteliyor. Geldiği günden beri torpille, adam kaydırmayla, geçmişte yaşadıklarının intikamını almakla meşgul. Bir türlü bakanlığa konsantre olamıyor, kimseyi dinlemiyor…

Kayıt personelini aldı, odacıyı aldı, kurulu yapıyı çökertti. Bir partilisini memnun edecek diye, dün pozitif hastalar sokakta bekledi. Vicdan varsa sızlar, yürek varsa burulur, göz varsa yaş akar. Ama sayın Pilli, “İhtiyaç duyarsam yine ordan personel alırım” diyor. E kapat hepten, memleket yıkılsın

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01/12/2021 08:17