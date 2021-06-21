Hüseyin Ekmekçi: Bu ülke insanına yazık değil mi?

Hükümetler neden var? Siyaset neden var? Bunu kendimize bir kez daha sorduran bir hükümetle karşı karşıyayız. Her şey iç içe girdi. Ülke yönetimi siyasetin kontrolünden çıktı. Bırakınız yönetimi, iktidarın tamamı kocaman bir kördüğüm

UBP, kurultay havasına girdi. Suçlamalar havada uçuşuyor. YDP ikiyi ayrıldı, şimdi YDP’nin hükümetteki gücü tartışılıyor, tek vekil kaldı. DP deseniz, tam bir arap saçı. Bir bakan istifa etti, şimdi ne olacağını DP Genel Başkanı belirleyecek

UBP Kurultay havasına girdi. Taçoy ve Sucuoğlu aday. Sucuoğlu neden çekildi adaylıktan? “AK Parti’yi parti işlerine karıştırdı” diye. UBP bundan hesap sordu mu? Hayır. Şimdi, herkesi suçlayarak, yeniden aday. Üstelik daha kavga başlamadı

Hasan Taçoy, “İkinci turda yarışma hakkım varken, birinci çekilince, çekilmek zorunda kaldım” diyor. Ersan Saner’e ise, “emanetçi” diyor. Hasan Taçoy da aday. Üstelik, “çekil deseler de çekilmeyeceğim” diyor, hem Taçoy hem de Sucuoğlu neden?

UBP’nin düştüğü durum bu da ondan. AK Parti’!den gelecek bir talimatla kurultayın yeniden şekillenmesi endişesi tüm UBP’lilerde var. UBP demokrasiyi rafa kaldırınca, aslında ülke de bundan etkileniyor. Şu anda yaşanan anomali de bu değil mi?

YDP’de Zaroğlu istifa etti. Zaroğlu’nu YDP’de tutan erken seçim tarihinin belirleneceği komite. 2 vekile göre Vakıflar, Banka, sigorta, LAÜ, spor dairesi gibi kurumları alan YDP, şimdi tek vekil var diye bunlardan bazılarını iade edecek

Zaroğlu bağımsız kalacak ama, görünen o ki, buralara atama yapılması için isim vermesi istenecek, neden? Hükümete destek versin diye. 3 Bağımsız milletvekili kaymakam, DPÖ’ye müsteşar atar da, Zaroğlu’nun başı kel mi?

DP’de Koral Çağman istifa etti. Durdurdular. Ama, kendisi durmamakta kararlı. “Bana yasa dayatıp meclise getirmemi sağladılar, içini de bana sormadan değiştirdiler” diyor sayın bakan. Özeti budur. “Serdar Denktaş bakan atanacak” dense de, kim bakan olacak belli değil

Buraya kadar okuduklarınızın topu saçma sapan, bu ülkeye zarar veren, kişisel ikbal içeren, ülkeyi düşünmeyen, yaşadığımız hiçbir sorunu da çözmeyecek olan konular. Parti içinde ne yaparsanız yapın da bu ülke insanına yazık değil mi?

Ülke sorunlarını çözmeye yönelik tek bir adımın daha atılmadığı bir haftayı bitirdik. Bol bol hamaset atarak bu haftaya geldik. Kötü olan şu ki, bu hafta da temel sorunlara çözüm üretilmeyeceğini biliyoruz. Ama yaşamak zorundayız, delice bir girdap

Rakamlar, pandemiyle ilgili gidişatın iyi olduğunu gösteriyor. Aşı konusundaki organizasyon da sorunsuz ilerlemeye başladığı anda, geriye bir tek ülkeyi diğer alanlarda yönetmek kalıyor. O da olmayacak. Bu yapıyla, imkansız

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21/06/2021 08:24