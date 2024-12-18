Hüseyin Ekmekçi: Bunu tartışmak ve bir sonuca ulaştırmak gerekiyor

YURT DIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER YILLARDIR SEÇİMLERDE OY KULLANMAYI TARTIŞIYOR. GELİNEN AŞAMADA BU GELECEĞİN DOĞRU İNŞASININ BİR PARÇASI YAPILABİLİR. İLK ADIM, ERCAN’DA SÜRELİ SANDIK KURULMASI İLE BAŞLAYABİLİR

BUNU TARTIŞMAK VE BİR SONUCA ULAŞTIRMAK GEREKİYOR. TALEP VE ÖNERİLER MASADADIR… YURT DIŞINDAKİ KIBRISLI TÜRKLERLE BAĞLARI GÜÇLENDİRMEK EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR. TARTIŞALIM…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini belirleyecek adımlarda, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin katkısını yok saymak büyük bir hata olur. Bugün özellikle İngiltere başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanına yayılmış 650 bine yakın Kıbrıslı Türk var.

KKTC’yle bağlarını koparmadan, hak ettikleri söz hakkını talep ediyorlar. En temel demokratik hak olan seçme hakkı, yurtdışındaki vatandaşlarımız için sadece bir sandık meselesi değil. Anavatanları ile köprülerin güçlenmesi ve aidiyetin pekişmesi için olmazsa olmaz. Bu hak, aynı zamanda KKTC’nin uluslararası görünürlüğü için de önemli bir fırsat.

Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, ekonomik ve sosyal alanda ciddi başarılar elde ediyor. 7 milyar poundu aşan ekonomik katkıları ve siyasette gösterdikleri varlık, bu toplumun gücünü kanıtlıyor. İlk kez bir Kıbrıslı Türk milletvekilinin İngiltere Parlamentosu’na seçilmesi de bunun en somut örneği.

Peki KKTC, diasporasının sesini ne kadar duyabiliyor? Ne yazık ki, bugüne kadar yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanma talepleri, hep bürokratik engellere takıldı. Ancak, çözüm zor değil. Pratik ve sürdürülebilir bir modelle bu hak tanınabilir.

İlk adım: Ercan Havalimanı’nda sandık açmak. Bu öneri, mevcut zorlukların aşılması adına somut ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor. Yurtdışındaki vatandaşlar, belirli bir süre zarfında Ercan’da oy kullanabilir. Bu geçici çözüm, uzun vadeli reformların da kapısını aralayacaktır.

Dünyanın pek çok ülkesinde benzer yöntemler uygulanıyor. Türkiye, Fransa, Almanya gibi ülkeler, yurtdışındaki vatandaşlarının oy kullanabilmesi için gerekli altyapıyı yıllar önce oluşturdu. Yurtdışındaki seçmenler, konsolosluklarda ya da elektronik sistemler üzerinden oy kullanabiliyor. KKTC neden bu adımı atmasın?

Konsolosluklarda sandık kurmak ve elektronik oy kullanma sistemlerini devreye almak, uzun vadede atılması gereken adımların başında geliyor. Ancak burada kritik olan, sürecin doğru yönetilmesi ve adım adım ilerlenmesidir. Ercan Havalimanı’nda sandık açılması, bu yolculuğun başlangıcı olabilir.

Bu mesele sadece teknik bir düzenleme değil. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin anavatanlarına olan aidiyet duygularını güçlendirecek, yeni nesillerin KKTC ile bağ kurmasını sağlayacak bir adımdır. Unutmamak gerekir ki oy kullanmak, bir toplumun kaderine ortak olmak demektir.

Bugün atılacak adımlar, yarının güçlü bağlarını. Ancak bu hak tanınmazsa, özellikle genç nesillerin KKTC’ye olan ilgisini ve bağlılığını kaybetme riskimiz var. Oy kullanma hakkı, yurtdışındaki vatandaşlarımızın KKTC’nin geleceğine dair söz sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Muhammet Yaşarata ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu konudaki girişimleri, doğru zamanda, doğru bir çıkış olarak görülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın Başbakan Ünal Üstel ve hükümetine sunulan detaylı öneriler, artık bir eylem planına dönüşmeli.

Bu mesele, hükümetin tek başına üstleneceği bir sorumluluk olmamalı. Toplumun tüm kesimlerinin bu sürece sahip çıkması gerekiyor. Diasporada yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunması, KKTC’nin demokratik yapısına da güç katacaktır.

Ercan’da bir sandık açılmasıyla başlayacak bu yolculuk, konsolosluklar ve elektronik sistemlerle taçlandırılabilir. KKTC, yurtdışında yaşayan insanlarıyla gerçek anlamda bütünleşirse, hem ekonomik hem de siyasi alanda çok daha güçlü bir konuma gelecektir.

Çünkü yurtdışındaki Kıbrıslı Türkler sadece sayılarla değil, varlıklarıyla, fikirleriyle ve üretkenlikleriyle halkımızın bir parçasıdır. Bu güç birliğine katkı sağlamak toplumsal bir sorumluluktur. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu adanın bir gücü olduğunu unutmamak gerekir. Konu son derece önemli ve toplumsal tartışmayı hak ediyor