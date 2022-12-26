Hüseyin Ekmekçi: Derdimizin Seçim Değil Geçim Olduğunu Söylemeye Devam Edeceğim

DERDİMİZİN SEÇİM DEĞİL GEÇİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM. TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINI DA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

NERDEN BAKARSAN BAK; HÜKÜMETE ÇOK CİDDİ UYARILAR VAR; CTP KAYBEDERKEN KAZANDI, KAZNIRKEN KAYBETTİ

Kazanmak güzeldir, omuzlara alınmak, övgüler duymak. Bugün de öyle geçecek. Ama yarın, yönetenler dışında hayatımızda pek bir şeyin değişmediğini göreceğiz. Halkın derdi geçimdir, yetmediği gibi, yerel yönetimlerde de hepimizi ciddi bir zam furyası beklemektedir

Seçim sonuçları netleşti, başkanlar kim biliyoruz. Gün içerisinde de belediye meclis üyeleri netleşir, kim kazandı, kim kaybetti, hangi parti bu seçimlerde ne kadar oy aldı ortaya çalacak. Ülke, iki parti ile yoluna devam ediyor. Tablo bize bunu gösteriyor

Herkesin bu sim sonuçlarından çıkarması gereken dersler var. Kim neden kazandı, kaybedenler neden kaybetti, elbette nedenleri vardır. Kaybeden şahısların değil, siyasi partilerin özeleştiri yapması gereken bir dönemdeyiz, doğru özeleştiri yapan, kazanacak

İktidar, bu tablodan bir zafer şarkısı söyleyemez. Başkent dramatik bir şekilde kaybedildi. Girme, Mağusa, Lefke de öyle. Gönyeli’den parti oylarının çok üzerinde bir zafer tablosu var, kuşkusuz adayın bunda etkisi tartışılmaz. Hüseyin Amcaoğlu etrafında büyük bir koalisyon vardı

Geçitkale- Serdarlı’da, Alsancak- Lapta’da, Yenierenköy- Dipkarpaz’da, Mehmetçik’te genel merkezin belirlediği adaylar kazandı. Burada, Başbakan Ünal Üstel’in çabalarının da göz ardı edilmeyeceğini vurgulayalım. Adayları önseçimden bağımsız, “onlar kazanacak” diyerek belirledi, risk aldı ve başardı

Peki Mesarya? Beyarmudu? Çatalköy- Esentepe? Hele hele Girne? Lefkoşa? Ya Mağusa? Özellikle bu beş bölgedeki kayıp, aday belirleme şekli ve yöntemi ile alakalı. Bu noktalarda özeleştiriden çok daha ötesine ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçek

CTP açısından da büyük sevinçler ve dramatik sonuçlar söz konusu. Lefkoşa merkezde yüzde 38 civarı parti oyu bulunan CTP, en güçlü isimlerinden biriyle yarışsa da yüzde 25 bandında kaldı. Mehmet Harmancı’nın özel başarısını göz ardı etmeden CTP burada iyi analiz yapmalı

Girne ve Mağusa ise ciddi bir parti zaferi. Her iki noktada da aday belirleme sürecinde en ufak bir tartışma yok. Adaylar etrafında tam bir kaynaşma var, bu seçim sonuçlarına da yansıdı. Mağusa’da CTP dışından da gelen oylarla yüzde 50’ye ulaşıldı. Girne’de ise CTP oyları Şenkul’a yetti

Mehmet Harmancı için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. TDP Ada genelinde adeta yok hükmünde. Ancak, TDP amblemi dahi kullanmadan bir seçim kampanyası, meclis üyesi adaylarının özenle seçimi, ince bir zeka ve Lefkoşa halkı ile kurulan koalisyon. Tam bir zafer

CTP, dört dramatik kayıp yaşadı. Gönyeli kaybedildi, Dipkarpaz kaybedildi,Geçitkale kaybedildi, Mehmetçik kaybedildi… Üç belediye başkanı da icraatları ile öne çıkan isimlerdi. Kazanan adayların yükü ağır, ama CTP abı bölgelerde de ciddi bir özeleştiri yapmak zorunda

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26/12/2022 08:37