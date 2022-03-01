Hüseyin Ekmekçi elektrik zammını böyle protesto etti

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01/03/2022

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Hüseyin Ekmekçi elektrik zammını böyle protesto etti

Günaydın Haber Kıbrıs programında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi canlı yayında  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun uygulayacağı yeni tarifeyi protesto etti.

Stüdyonun ışıklarını kapatarak canlı yayına çıkan Ekmekçi, KıbTek'in yaptığı zamlar nedeniyle hane halkını çok zor günlerin beklediğini söyledi. 

Maliye Bakanı Sunat Atun'un açıkladığı yeni tarifeye göre vatandaşların ödeyeceği yeni faturalar iki, üç kat artmış olacak.

İşte tepki çeken yeni elektrik tarifesi

01/03/2022 08:50
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TAGS: Hüseyin Ekmekçi, elektrik zam
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