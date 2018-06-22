Hüseyin Ekmekçi: Eşeğini dövemeyen, semerini döver

Hala Sultan İlahiyat Fakültesi’nde yaşananlar tam da budur…

Cemal Özyiğit ve ekibi, yanlış yapmıştır.

Filin kulağına bakıp, “Yelpaze” demiş ve bunun üzerinden bir siyaset geliştirmiştir.

Çağdaş eğitim için çaba harcama…

Bilimsel eğitim için canını yeme…

Çocukları okula al…

Sınıfa al…

Sınava al…

Karnesini de “pek iyi” olarak ver…

Ama başında “başörtüsü” var diye, diplomasını verme…

Üstelik de diploma törenine de çağır…

Aileleri ile de gelsinler…

Ama diplomalarında bakanlık imzası olmasın…

Şimdi, “başörtüsü gericiliğin sembolüdür” dersen…

Okula alma…

Sınıfa alma…

Sınava alma…

Diploma hazırlama…

Törene davet etme…

Anlarım…

Ama…

Bilmemiz gereken şu ki…

54 tane kız çocuğuna diploma vermeyerek…

Ancak da “sembollerle” uğraşmış olursunuz…

Cemal Özyiğit bu okula gitti…

“Bilimsel eğitim” dedi.

Bundan da destek gördü…

Oturup tartışılması gereken “kafanın üzerindeki” değil…

İçidir…

Oraya Türkiye’den gelen ve “misyoner” gibi davranan öğretmenler var.

Okul Aile Birliği arkasına saklanarak gericiliği dayatanlar var…

Bu diploma krizi sadece ona hizmet eder…

“Gericileri” güçlendirir.

İlimle…

Bilimle…

Çağdaş eğitimle…

Daha çağdaş öğretmenlerle…

Ya da kapat, cesaretin varsa…

“Kafaların içine” doğru bilgileri sokarak ilerlemeye var mı Eğitim Bakanlığı?

Yoksa…

Kız çocuklarını cezalandırmak en kolayı…

“Başında örtü” var diye, çocukları cezalandırmak, ne hoşgörüye yakışır, ne de laik olmaya.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde, geçtiğimiz yıl yapılan mezuniyet töreninde yapılan konuşmayı unutmadık…

Türkiye’den gelen bir grup öğretmenin öğrenciler ve öğretmenler üzerinde kurduğu baskıyı unutmadık.

Yılbaşı bahane edilerek, “Müslümanlar yeni yıl kutlamaz” diyen, çocuklara baskı yapan öğretmenleri unutmadık…

Daha dün, okul aile birliği başkanı, ammeden atanan KKTC’li öğretmenleri hakaretledi, fırçaladı, herkes izledi…

Buna yönelik bir “mücadele” var mı?

Yok.

Ne var?

Bunla mücadele edecek gücü, kudreti, bilgisi, deneyimi, cesareti olmayanlar…

“Sembol” üzerinden bir kavga ile, gövde gösterisi yapıyor.

“Aferim poh poh” iş yaptılar…

Yine bölündük mi ikiye?

Seçime 48 saat kala hem de?

Umarım bu, “TDP içindeki kendinde iktidar kavgası yapanların bir oyunu” değildir.

Alakasız falan ama, bu da bir köşede dursun…