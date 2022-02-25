Hüseyin Ekmekçi: Hak ettiğimiz adil düzen bu mu?

Dar gelirlinin daha da fakirleştiği, bir avuç ayrıcalıklı zümre dışında, kimseye fayda sağlamayan bu sistem, şimdi elektrik zammı ile devam edecek. Bitmeyen iktidar kavgaları, dünyadan soyut bencil çabalar... Hak ettiğimiz adil düzen bu mu? Hani adalet? Hani ülke sevgisi?

Tüm bakanlıklar iğneden ipliğe zam için çalışma başlattı. Türkiye iktidarı ile "tepeden tırnağa yeniden yapılanma" ilişkileri, kurultaylar ve iktidar kavgaları ile, "kimi istersiniz hangi makama gelsin" düzeyine indi. Onca mücadele, onca çaba, "Türkiye istemiyor" gibi anlamsız bir cümlenin arkasına süpürülüyor

On yıllardır UBP, bu anlamsız oyunun bir oyuncağı haline geldi. Neredeyse bakanlar kurulu listesini "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" ya da "o devleti yönetenler" değil, aracılar belirliyor. UBP'nin tarihi misyonuna baktığımızda, yeni nesil belli ki "ana- yavru" ilişkisini tamamen yanlış anlamış

Şimdi, haftaya elektrik zammı devreye girecek. 1 Mart'tan itibaren geçerli yeni faturalarda yüzde 300'e varan zamlar var. 98 kuruş olan kilowatt saat, şimdi 4 TL sınırına gelecek. Sanayi ve işletmeler ciddi bir mali yükümlülük altına girecek. İşsizliği tetikleyecek bir felaketin kapısındayız

Kıb- Tek'i kötü yönetenler, yalan ve talanla kaynaklarına çökenler, Kıb- Tek'ten maaş alıp, işe gitmeyenler, ihale yolsuzlarına kol kanat gerenler, Kıb- Tek'i, toplumu değil, sağladığı ballı olanakları sevenler, hesap vermeyecekler, zamdan etkilenmeyecekler. Olan yine vatandaşa olacak

2022 Şubat maaşları 80 milyon TL emekliler, 120 milyon TL de kamu maaşlarının ödenmesi için borçlanıldı. Borç borç. Faizi de var. Verimsiz bir kamu yapısını beslemek için 4 ayda 1.4 milyar TL borçlanmaya gidildi. Bu normal mi? Faiz yükü gelecek nesillere yüklenirken, biz bugün bu kaynakları tüketirken ne üretiyoruz?

Bu rahatlık, bu gamsızlık, bu duyarsızlık beni hasta ediyor. Günlük anlamsız konular, geleceğimizin çalınmasından daha çok çekiyor ilgimizi. Gelecek kaygısı olanların ve dertlenenlerin sayısı maalesef, keyifle iktidar kavgasını seyredenlerden az. Yazık, ayıp, günah bu halka... Krize oy vermekten bıktık

Düşünün, Şubat ayında sosyal sigorta yatırımları düştü. Bu ne demek? Öngörülenin aksine, işletmeler maaş ödeyebilmek için sosyal sigorta yatırımlarını ötelediler, borçlandılar, faiz yükü altına girdiler. Devleti, "ancak da maaş ödeyecek" diye, özel sektöre verdiği prim desteğini de unuttu. İnanılmaz bir yalnızlık

Dünya yeni bir noktaya evriliyor. Akaryakıt, tahıl fiyatları dün itibarı ile tırmanmaya başladı. Rusya gözünü kararttı, döviz tırmanmaya başladı. Biz zaten dünyadan izole, daha fakirken, şimdi de uluslararası gelişmeler nedeniyle "fakfakiriz..." Ve tam da bu dönemde zamlar yağmur gibi yağıyor

Dünya güvenli bir yer değil, burası ise bir cennet. Sadece doğru kamu yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve refahın adil paylaşımı ile dünyaya örnekl bir kara parçası olacakken, kara para, hesaplaşma, kötü yönetim ve bu toprakları sevmeyenlerin hakimiyeti nedeniyle debelenip duruyoruz, yazık bize.

Umarım, bu ülkede "yönetici" gömleği giyenler, bu ülkeyi severler artık. "Sevin be bu ülkeyi" demeye devam edeceğiz. Bu umuda, mücadeleyi bırakmamak adına sonuna kadar diri tutacağız. Başka ülkemiz yok...

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25/02/2022 08:26