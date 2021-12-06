Hüseyin Ekmekçi: Halka ulaşmada ciddi sorunlar var, hastalar evde bekliyor

Bir haftada bin 875 vaka. Geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 8’lik bir düşüş. 2 binin üzerinde giden vaka sayısı, geçtiğimiz son yedi günde 2 binin altona düştü. Bu bir düşüş eğrisi mi bilmem ama, korunmadığımız, akışına bıraktığımız su katılmaz bir gerçek

Buraya dikkat, ölü sayımız 110 oldu. 100 olmaz derken, son haftalarda ölü sayısında bir artış var. Ciğerimiz sökülüyor, ölülerimizi bir dozerin, ya da beyaz kıyafetli belediye çalışanlarının defnetmesini uzaktan seyrediyoruz. Korumamız gereken aile büyüklerini ateşe atıyoruz

Son yedi günde 10 kişiyi kaybettik. Bu Pandemi başladığı gündem bu yana bir haftada ulaşılan en çok ölüm sayısı. 10 yaş altı ölüm var; 20 yaş altı ölüm var, 30 yaş altı ölüm var. Aşıdan başka sığınacak bir şey yok; halen 30 yaş altı binlerce aşısızdan söz ediliyor, dram

Son 1 haftada temas takip ekibinin pozitif hastalara ulaşmasında ciddi sorunlar var, şikayet alıyoruz. Aynı şekilde bir çok hasta evinden aradığı numaralara şu ya da bu şekilde ulaşamıyor. Buna hakkımız yok. Bu devirde ne demek telefona bakan yok?

Acil Durum Hastanesi’nde 2 haftadır sabah 7 akşam 9 doktor hazır. Aynı zamanda sabaha kadar acil durumlar için doktor hazır. Buna rağmen hastalar evde bekletiliyor, sorun sadece sağlıklı iletişimin olmaması. Bu çağda bu başarısızlık bize yakışmaz

Hastalara zaten pozitif olduklarına dair SAĞLIK SMS mesaj gönderiyor. Pozitif mesajı alan hastalar neden evde beklesin. Hastane var, doktor var, o zaman yapın bir çağrı, hastalar evde beklemesin. Temas Takip aramasa da hastalar tedaviye ulaşsın

Başkent Lefkoşa’ya dikkat. Ada genelinde neredeyse hastaların 3’te 1’i Lefkoşa’da. Çok. Peki denetim? Ne öz denetim var, ne de devletin koymuş olduğu kuralları denetleyen. Bu kadar rahatlık fazla. Öyle bir aşamaya geldik ki, şimdi okullarımız da tehdit altıda

Artık, temaslılar da ya gizleniyor ya da kendilerini gizliyor. Her hastanın bir hikayesi var. Ama bu hikayelere baktığımızda neredeyse kimse nerden bulaştığını bilmiyor. Hasta gizlemenin cezası yok muydu ya? Kimsenin umurunda değil. Bakın iki hikaye anlatacağım

UBP milletvekili Hasan Taçoy, pozitif. Nerede öğrendi Hasan Taçoy pozitif olduğunu? Semptomu yok, ateşi, öksürüğü yok. UBP Genel Merkezi’nde adaylık başvurusu yaparken. Kimlerle temas etti? Bilen var mı? Oyun aynen devam ediyor…

Bir hikaye de dün hayatını trafik kazasında kaybeden Nijeryalı 31 yalındaki John Otega Johnson… Her pazar düzenlenen ayin için Lefkoşa’ya geliyordu. Yolda kaza yaptı, ameliyata alınırken yapılan testi pozitif. Temaslıları? Ya test yapılmayan Afrikalılar?

Bu hikayeler ürkmemize yetmiyor mu? Ardı ardına yaşadıklarımız bizlere gösteriyor ki, deneyim yok, zincir koptu, sağlık bakanlığı da son halkaya gelene kadar kontrolü kaybediyor. Son halka ölümlerin arttığı Acil Durum Hastanesi. O zaman oturup düşünelim…

Bu arada hafta sonu paylaşılan seçim çalışma resimlerine bir bakın. Sonra covid- 19 isim listelerine. Göreceksiniz ki, bir bağ var. Yazık değil mi bu ülkenin kaynaklarına? Günah değil mi sağlık çalışanlarına? İmam- cemaat meselesi tam; kime neyi anlatacaksın?

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06/12/2021 08:18